Bundesinnenminister Dobrindt bewertet die Gen-Z-Demonstrationen. Trotz weniger Teilnehmer gab es in etlichen Städten gewalttätige Szenen und Polizeieinsätze.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat die Lage der aktuellen "Gen Z"-Proteste nach mehr als 100 Städten bundesweit kritisch beleuchtet. Am Freitag waren vor allem junge Menschen auf die Straße gegangen, wobei die tatsächliche Beteiligung in den meisten Fällen deutlich unter den Erwartungen und im Vergleich zu den Ausschreitungen vor drei Wochen lag. Dennoch blieben gewalttätige Szenen in zahlreichen Orten nicht aus, was eine massive Aufstockung der Polizeipräsenz erforderlich machte.

Einsatzzentrale überwacht Demonstrationsverlauf

Vom Lagezentrum des Bundesinnenministeriums aus beobachteten führende Beamte und Politiker den Verlauf der Kundgebungen in Echtzeit. Neben dem Minister waren dort Christian Klos als Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit, Verfassungsschutz-Vizepräsident Jens Koch, Staatssekretär Hans-Georg Engelke sowie Bundespolizeipräsident Dieter Romann anwesend. Die enge Koordination zwischen diesen Instanzen sollte gewährleisten, dass auf die sich entwickelnden Situationen vor Ort schnell und koordiniert reagiert werden kann, insbesondere da in vielen Städten mit einer Eskalation gerechnet wurde.

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Polizeiliche Maßnahmen in Hamburg und Berlin

In Hamburg mussten die Sicherheitskräfte mit besonders harten Maßnahmen vorgehen, als Chaoten von der Polizei eingekesselt wurden und schließlich die Wasserwerfer zum Einsatz kamen. In der Hauptstadt Berlin zeigte sich ein ähnliches Bild der Dynamik: Dort stieg die Zahl der Teilnehmer im Laufe des Abends von initial 150 auf schließlich 600 Personen an. Diese lokale Eskalation unterstrich die Notwendigkeit der hohen Präsenz, die die Polizei in allen betroffenen Großstädten vorgehalten hatte, um mögliche Unruhen einzudämmen und die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.

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Dobrindts erste politische Bilanz und Dankesworte

Der Bundesinnenminister zog eine erste, differenzierte Bilanz des Tages. Er betonte, dass in zahlreichen Städten Schülerinnen und Schüler friedlich demonstriert hätten. Aufgrund der Vorfälle am 31. Oktober und der fortbestehenden gewaltbereiten Proteste seien die Polizeien von Bund und Ländern weiterhin mit hoher Präsenz im Einsatz, um die Entwicklung im Blick zu halten. Dobrindt stellte fest, dass der Abend vielerorts störungsfrei verlief, kritisierte aber punktuell Straftaten gegen Polizeikräfte und vereinzelt vorkommende Sachbeschädigungen, die eine rechtliche Aufarbeitung notwendig machten.

Teilnehmerzahlen vs. Ankündigungen und GTA6 Anspielung

Ein zentraler Punkt der Analyse war die Diskrepanz zwischen den vorab gemachten Ankündigungen und der tatsächlichen Realität. Dobrindt verwies darauf, dass die Zahl der Teilnehmer weit unter den prognostizierten Werten lag. In einem humorvollen Gestus sprach der Minister einen besonderen Dank an alle Polizistinnen und Polizisten aus, die engagiert im Einsatz waren. Er fügte hinzu: "Im Übrigen ein kleiner Dank an GTA6!". Diese Bemerkung wird als Anspielung auf den Start des Computerspiels "Grand Theft Auto 6" verstanden, das potenzielle Demonstranten möglicherweise davon abgehalten hat, die Straße zu suchen.