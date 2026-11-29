Innenminister Dobrindt warnt vor einer Zunahme hybrider Angriffe auf Deutschlands Bahnnetz und Energieversorgung. Auch das Nachbarland Polen gerät immer stärker ins Visier. Dort gibt es offenbar Hinweise auf russische Drahtzieher.

Innenminister Dobrindt warnt vor einer Zunahme hybrider Angriffe auf Deutschlands Bahnnetz und Energieversorgung. Auch das Nachbarland Polen gerät immer stärker ins Visier. Dort gibt es offenbar Hinweise auf russische Drahtzieher.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt warnt angesichts zunehmender Spionage- und Sabotageakte vor einer "Schattenfront" in Europa und Deutschland. Deutschland werde "Tag und Nacht" attackiert, sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag". Dies geschehe "im Verborgenen", aber auch "im Schatten", so der CSU-Politiker. Ziel der Angreifer sei es, "die Infrastruktur zu schädigen, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen in den Staat zu zerstören.

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" Die Sonntagszeitung verwies auf Zahlen des Bundesinnenministeriums, wonach in diesem Jahr bislang 285 Straftaten im Bereich Spionage sowie 216 Sabotagefälle an der Verkehrsinfrastruktur - insbesondere bei der Bahn - und an der Energieversorgung registriert wurden. Dobrindt betonte, Deutschland habe seine Abwehrmaßnahmen verstärkt: "Wer uns angreift, muss wissen: Wir wehren uns und schlagen zurück.