Dobrindt fordert harte Strafen nach Halloweinkrawallen in Berlin und bundesweit

Bundesinnenminister Dobrindt bewertet die Gewalt in Berlin und anderen Städten. Er fordert konsequente juristische Maßnahmen gegen die Identifizierten Randalierer.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat nach den schweren Ausschreitungen am Halloween-Abend klare Worte gefunden und die Einführung strenger strafrechtlicher Konsequenzen für die beteiligten Täter verlangt. Er selbst besuchte gestern Abend kurz vor Mitternacht gemeinsam mit Bundespolizeipräsident Dieter Romann und dem Chef des Verfassungsschutzes Sinan Selen die Einsatzkräfte auf dem Hackeschen Markt in Berlin, um die Lage persönlich zu überprüfen und den Sicherheitskräften zu danken.

Einsatzkonzept der Polizei bewährt sich

In einer ersten Bilanz gegenüber der Zeitung BILD betonte der 56-jährige CSU-Politiker, dass Gewaltexzesse nach dem Vorbild der Unruhen in Paris aufgrund des hoch engagierten Handelns der Polizeikräfte erfolgreich verhindert worden seien. Er drückte seinem gesamten Personal seinen Dank für den erfolgreichen Einsatz aus und hob hervor, dass das strategische Einsatzkonzept der Polizei mit einer massiven Präsenz sowie einer dezentralen Aufstellung der Kräfte voll aufgegangen ist. Diese taktische Ausrichtung erwies sich als entscheidend, um eine Eskalation in einem bisher ungewohnten Maßstab zu begrenzen und die öffentliche Ordnung trotz der massiven Angriffe wiederherzustellen.

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Eskalation in Frankfurt, Hamburg und Köln

Tatsächlich hatten sich die Ereignisse am Samstagnachmittag zunächst noch friedlich entwickelt, als bundesweit Zehntausende Jugendliche im Rahmen der Initiative Gen Z regelt protestierten. Doch nach Einbruch der Dunkelheit kippte die Stimmung komplett, und die Lage eskalierte gewalttätig. Vor allem in den Großräumen Frankfurt am Main, Hamburg und Köln kam es zu schweren Krawallen, bei denen Barrikaden in Brand gesetzt und Schaufenster massenhaft zertrümmert wurden. Plünderungen von Geschäften waren an der Tagesordnung, und in Frankfurt stürmten gewaltbereite Randalierer sogar ein Waffengeschäft, was die Schwere der Gefahr unterstreicht.

Gewaltbereite Gruppen haben Demonstrationen übernommen

Laut Einschätzung von Dobrindt haben sich gewaltbereite linke Gruppen sowie Chaoten aus dem migrantischen Milieu die ursprünglichen friedlichen Demonstrationen des Nachmittags gekapert und deren Ziele und Narrative instrumentalisiert. Diese Übernahme führte dazu, dass sich die Forderungen der Jugendlichen in massive Angriffe auf die Infrastruktur und die Polizei verwandelten. Die Behörden gehen davon aus, dass diese spezialisierten Gruppen die Planung und Durchführung der Gewalttaten koordinierten, um gezielt Chaos zu stiften und das Ansehen der friedlichen Bewegung zu schädigen.

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Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Polizei geht mit Nachdruck gegen die Täter vor und hat die Identifizierung der Randalierer und Plünderer bereits weit vorangetrieben. Laut Angaben des Ministers wurden die Verantwortlichen inzwischen identifiziert und müssen mit strengster rechtlicher Ahndung rechnen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Täter anhand umfangreicher Videoaufnahmen zweifelsfrei zu erkennen. Die Ansage der Behörden ist dabei unmissverständlich: Wer gestern Steine warf, Geschäfte plünderte oder Polizisten attackierte, wird hart bestraft, unabhängig davon, welche politischen Motive dahinterstecken.

Polizeigewerkschaft fordert konsequente Justiz

Die Forderungen nach harten Strafen werden auch von der Polizeigewerkschaft deutlich unterstützt. Andreas Roßkopf, der Vorsitzende der GdP für die Bundespolizei, erklärte gegenüber der BILD, dass die Justiz nun beweisen müsse, dass sie zügig und mit aller rechtsstaatlichen Härte agiert. Die Gewerkschaft erwartet kurzfristige Urteile, die sehr empfindlich ausfallen müssen, um abschreckend zu wirken und den Schutz der Einsatzkräfte nachhaltig zu gewährleisten. Diese Forderung unterstreicht den gesellschaftlichen Konsens, dass gewalttätige Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum nicht akzeptiert werden und klare rechtliche Grenzen setzen müssen.