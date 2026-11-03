Dobrindt fordert Respekt für Polizei nach Krawallen

Bundesinnenminister Dobrindt fordert Anerkennung für die Polizei und kritisiert 'Chaoten'. Unions- und SPD-Politiker wenden sich gegen die pauschale Zuordnung der Gewalt.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat in einer Rede auf dem Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei (GdP) eindringlich mehr Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit der Schutzkräfte gefordert. Anlass für die starke Positionierung waren die schweren Ausschreitungen, die am vergangenen Wochenende in Deutschland stattgefunden hatten. Der CSU-Politiker betonte die Notwendigkeit, die Beamten vor der dort deutlich gewordenen Gewaltbereitschaft angemessen zu schützen.

Kritik an Begrifflichkeiten und Milieu-Deutung

Dobrindt wiederholte seine umstrittene Einordnung, wonach Gewalt vor allem von sogenannten migrantischen Milieus ausging, in dieser direkten Schärfe diesmal nicht. Stattdessen nannte er verschiedene Gruppen, die für die Unruhen verantwortlich sein könnten. Er führte aus, dass man es mit Chaoten von links, rechten Chaoten, islamistischen Chaoten oder solchen mit migrantischem Hintergrund zu tun habe. Diese Differenzierung sollte zeigen, dass die Ursachen komplex sind, die Forderung nach Schutz der Polizei jedoch unangetastet bleibt.

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Die frühere Formulierung des Ministers, wonach gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu für die Gewalt in der Nacht zu Sonntag verantwortlich seien, hatte zuvor für erhebliche Diskussionen gesorgt. Dobrindt kündigte an, dass die Polizei bei künftigen Demonstrationen mit vergleichbar massiver Präsenz auftreten werde. Die Tätergruppen sollen dabei gezielt beobachtet und im Blick behalten werden, um weitere Eskalationen zu verhindern.

Politische Reaktionen und Kritik aus der Union

Nicht alle Parteifreunde teilten die rhetorische Linie des Innenministers. Markus Röttgen, der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, distanzierte sich am Montagabend in der ntv-Sendung von Pinar Atalay klar von Dobrindts Einstufung. Er betonte, dass es das eine Milieu von Migranten nicht gebe, obwohl unter den Gewalttätern viele Ausländer oder Deutsche ausländischer Abstammung gewesen seien. Röttgen verwies darauf, dass Demonstrationsrecht ein Kernstück der Demokratie sei, auch wenn der Rechtsstaat Härte gegen Gewalttäter üben müsse.

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Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hielt Dobrindts Zuordnung für zu unpräzise und in die falsche Richtung führend. Er fragte im ZDF scharf, was genau man unter migrantischen Gruppen verstehe, wenn es um Menschen dritter Generation mit deutscher Staatsangehörigkeit gehe. Die Grüne Partei und die Linke unterstützten diese Kritik ebenfalls. Sie sahen in der pauschalen Etikettierung eine unzulässige Verallgemeinerung, die die eigentlichen Probleme nicht löst.

Positionen der Polizei und weitere Schritte

Andreas Roßkopf, der Vorsitzende des GdP-Bereichs Bundespolizei, stand indessen fest an der Seite des Ministers. Er bestätigte gegenüber Medienberichten, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ihren Kopf für den Rechtsstaat hingegeben hätten, in ihren Dienstschilderungen genau diese genannten Tätergruppen beschrieben. Roßkopf äußerte Unverständnis darüber, dass aus politischen Kreisen versucht werde, diese Einsichten der Beamten zu beschönigen. Die Gewerkschaft fordert somit konsequente Konsequenzen und den konsequenten Einsatz der rechtlichen Mittel gegen die Gewaltakteure.