Dobrindt fordert Überprüfung des Bürgergeld-Regelsatzes

Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt hat in einem Interview mit dem 'Focus' die Höhe des Bürgergeld-Regelsatzes in Frage gestellt. Der Innenminister fordert eine Überprüfung des Regelsatzes, der das Existenzminimum abdecken solle. Die Diskussion um das Bürgergeld ist nicht neu und hat auch eine juristische Brisanz, da das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit zur Teilhabe und Sanktionen Grenzen gesetzt hat.

In Deutschland wird derzeit über die stetig steigenden Sozialleistungen und die damit verbundene Belastung des Haushalts diskutiert. Ein neuer Vorschlag des CSU- Politik ers Alexander Dobrindt (56) hat nun für Debatten gesorgt: Das Bürgergeld , das rund 5,5 Millionen Menschen in Anspruch nehmen, sei zu hoch, so der Innenminister.

Dobrindt fordert insbesondere eine Überprüfung der Regelsätze.

'Die massiven Steigerungen beim Regelsatz in der vergangenen Wahlperiode haben zu erheblichen Kostensteigerungen geführt. Ich glaube, dass der Regelsatz derzeit zu hoch ist', sagte der Minister dem 'Focus'. Der Regelsatz solle lediglich das Existenzminimum abdecken und nichts darüber hinaus. 'Das sollte nochmal auf den Prüfstand! ', so Dobrindt





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