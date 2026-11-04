Dobrindt im Bundestag: Debatte über Straßenkrawalle am Wochenende

Innenminister Alexander Dobrindt nennt in der Bundestagsdebatte Linksextremisten und Chaoten aus migrantischem Milieu, Grüne und Linke kritisieren ihn scharf.

Im Bundestag hat Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU die Straßenkrawalle vom Wochenende zum Thema einer aktuellen Stunde gemacht. Dabei sprach der Minister davon, dass an den Ausschreitungen gewaltbereite Linksextremisten und Chaoten aus einem migrantischen Milieu beteiligt gewesen seien. Die Debatte fand im Parlament in Berlin statt, und die Reaktionen der Fraktionen fielen deutlich unterschiedlich aus.

Die Ausschreitungen waren nach den Worten des Ministers kein einheitliches Phänomen, sondern setzten sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Dobrindt machte damit eine Unterscheidung, die im Plenum zu scharfen Wortwechseln führte. Mit der Einordnung der Täter stellte sich der Innenminister in den Mittelpunkt einer politischen Auseinandersetzung, die weit über die Nacht der Gewalt hinausreicht.

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Dobrindt benennt Linksextremisten und Chaoten im Bundestag

Innenminister Alexander Dobrindt hat in der aktuellen Stunde im Bundestag ausdrücklich zwei Gruppen als Täter genannt: gewaltbereite Linksextremisten und Chaoten aus einem migrantischen Milieu. Der CSU-Politiker betonte diese Einordnung ausdrücklich, als er über die Straßenkrawalle vom Wochenende sprach.

Grüne und Linke kritisierten die Wortwahl des Ministers deutlich. Die Vorwürfe richteten sich damit gegen die Art, wie Alexander Dobrindt die Herkunft der Beteiligten beschrieb, und nicht gegen die Verurteilung der Gewalt selbst. Der Streit um diese Formulierungen prägte die Debatte im Plenum.

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SPD verteidigt Koalitionspartner gegen Kritik der Opposition

Die SPD-Fraktion stellte sich hinter Alexander Dobrindt und verteidigte die offene Benennung der Täter. Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, argumentierte, dass ein Problem nur gelöst werden könne, wenn es auch klar benannt werde.

Sein Parteikollege Helge Lindh äußerte allerdings auch eine Warnung. Lindh sprach davon, dass man nicht in ein Fahrwasser der Stigmatisierung geraten dürfe. Damit verband die SPD ihre Unterstützung für den Koalitionspartner mit dem Hinweis, dass pauschale Zuschreibungen gegenüber ganzen Bevölkerungsgruppen vermieden werden müssten.

Die Position der AfD fiel wiederum anders aus. Bernd Baumann, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, sieht Deutschland nach eigener Darstellung an einem Abgrund. Er warf dem linken Spektrum vor, sich mit radikalen Migranten zu verbünden, die nach seinen Worten die westliche abendländische Gesellschaft ablehnen.

Krawalle in Frankfurt, Köln, Hamburg und Berlin

Die Ausschreitungen hatten konkrete Folgen auf der Straße. In Frankfurt am Main flogen Steine und Brandflaschen, Randalierer zerstörten Schaufenster, und es kam zu Plünderungen. Insgesamt wurden nach den Angaben in der Debatte mehr als 100 Polizisten verletzt.

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Auch in Köln, Hamburg und Berlin gab es Ausschreitungen und Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Lage in Frankfurt am Main stand dabei im Zentrum der Debatte, weil dort die Schäden und die Zahl der verletzten Beamten besonders deutlich wurden.

Streit um Herkunft der Tatverdächtigen in Frankfurt

Lamya Kaddor von den Grünen verwies auf die Bevölkerungsstruktur in Frankfurt am Main. Sie erklärte, dass dort mehr als jeder Zweite einen Migrationshintergrund habe. Daher sei es ihrer Ansicht nach keine Überraschung, dass unter den Tatverdächtigen viele Menschen mit einer Migrationsgeschichte seien.

Mit diesem Argument widersprach Kaddor der Lesart, die Herkunft der Täter sei ein entscheidender Erklärungsfaktor. Die Debatte im Bundestag zeigt damit, dass sich Regierung, SPD, Grüne, Linke und AfD über die Einordnung der Krawalle uneinig sind, während die Ermittlungen zu den Taten und die Verantwortung der einzelnen Beteiligten weiterhin im Mittelpunkt stehen müssen.