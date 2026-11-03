Dobrindt, Röttgen und Pistorius diskutieren Polizeieinsatz gegen linksextreme Gewalt

Politische Kontroverse um die Einordnung von Gewalttätern bei Demonstrationen. Röttgen und Pistorius kritisieren Dobrindts Begriff des migrantischen Milieus als zu unpräzise.

Die Bundesregierung und die Sicherheitsbehörden haben einen klaren Kurs zur Bekämpfung von Gewalt bei öffentlichen Versammlungen vorgegeben. Christian Dobrindt kündigte an, dass künftige Demonstrationen mit vergleichbarer massiver Polizeipräsenz begleitet werden. Dabei sollen Tätergruppen gezielt im Blick behalten werden, um weitere Ausschreitungen zu verhindern.

Kontroverse um die Einordnung der Gewalttäter

Christian Dobrindt sorgte mit seiner Formulierung für intensive Diskussionen, wonach gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu für die Gewalt in der Nacht zu Sonntag verantwortlich seien. Diese Aussage wurde von verschiedenen Seiten aufgenommen und sorgte für eine breite politische Debatte über die genaue Zusammensetzung der Tätergruppen. Die Formulierung galt vielen Beobachtern als zu pauschal und wenig differenziert.

Also read Migrantische Chaoten?: Pistorius hinterfragt Dobrindt-Aussage

Kritik von Norbert Röttgen und Boris Pistorius

Norbert Röttgen distanzierte sich am Montagabend in der ntv-Sendung Pinar Atalay von der Einordnung Dobrindts. Der Unionsfraktionsvize betonte, dass es nicht das eine Milieu von Migranten gibt. Zwar seien unter den Gewalttätern viele gewesen, die entweder Ausländer sind oder Deutsche ausländischer Abstammung, doch eine solche Pauschalisierung sei problematisch. Röttgen forderte stattdessen eine präzise Betrachtung der Sachlage.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius äußerte ebenfalls erhebliche Vorbehalte gegen die Begrifflichkeiten. Er fragte im ZDF nach der genauen Definition von migrantischen Gruppen. Pistorius wollte wissen, ob darunter Menschen in dritter Generation fallen, die deutsche Staatsangehörige sind. Er warnte, dass eine fehlende Differenzierung in die falsche Richtung führe und die Komplexität der Situation verharmlose.

Advertisement

Position der Bundespolizei bestätigt die Tätergruppen

Andreas Roßkopf, der Vorsitzende des GdP-Bereichs Bundespolizei, verteidigte die polizeiliche Wahrnehmung. Er sagte gegenüber der Bild-Zeitung, dass die Kolleginnen und Kollegen, welche ihren Kopf für den Rechtsstaat hingehalten haben, die genannten Tätergruppen in ihren Berichten bestätigen. Roßkopf nannte es unverständlich, dass aus einigen politischen Bereichen versucht werde, die Berichte zu beschönigen. Die Polizei halte an der professionellen Dokumentation der Ereignisse fest.

Abwägung zwischen Demonstrationsrecht und Rechtsstaatshärte

Norbert Röttgen betonte zugleich, dass das Demonstrationsrecht ein Fundament der Demokratie sei. Wenn Menschen auf die Straße gehen, sei dies ihre legitime Wahrnehmung der demokratischen Teilhabe. Gleichzeitig dürfe dies nicht dazu führen, dass Gewalttäter dieses Recht friedlicher Teilnehmer für ihre Taten ausnutzten. Es gelte, die Härte des Rechtsstaates einzufordern, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Die Bundespolizei wird die angekündigten folgenden Demonstrationen mit vergleichbarer massiver Polizeipräsenz begleiten. Diese Strategie zielt darauf ab, die Sicherheit bei öffentlichen Versammlungen zu gewährleisten und die identified Tätergruppen gezielt im Blick zu behalten. Die Behörden stehen vor der Herausforderung, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mit der Notwendigkeit der öffentlichen Sicherheit in Einklang zu bringen. Die politische Debatte über die genaue sprachliche Einordnung der Täter wird sich wahrscheinlich fortsetzen, während die operativen Maßnahmen der Polizei aufrechterhalten werden.