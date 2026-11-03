Dobrindt verteidigt Polizei nach Gewaltprotesten und bezeichnet Täter als Chaoten

Innenminister Dobrindt stellt sich nach den Ausschreitungen der Generation Z demonstrativ hinter die Polizei. Er bezeichnete die Angreifer als Chaoten und forderte Klarheit in der politischen Debatte.

Im Zuge der gewaltsamen Ausschreitungen in mehreren deutschen Städten während des vergangenen Wochenends hat sich die politische Debatte über die Ursachen und den angemessenen Umgang mit der Aggression deutlich verschärft. Innenminister Alexander Dobrindt hat sich bei einem Auftritt in Berlin eindeutig auf die Seite der Strafverfolgungsbehörden gestellt und scharfe Kritik an denjenigen geübt, die den Polizeieinsätzen vorwerfen, zu hart vorgegangen zu sein. Der 56-jährige CSU-Politiker wandte sich dabei direkt an die anwesenden Funktionäre und betonte, dass es für jeden möglich sei, die richtige Position zu beziehen.

Dobrindt attackiert Kritiker auf Bundeskongress

Auf dem Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei in Berlin nutzte der Innenminister seine Rede, um die Polizei in den Mittelpunkt der aktuellen Berichterstattung und Diskussion zu rücken. Er kritisierte öffentlich, dass sich die mediale und politische Auseinandersetzung oft zu schnell von den eigentlichen Taten abwendet. Dobrindt machte deutlich, dass er jeden, der die Gewalttaten bagatellisiert oder die Polizei angreift, als falsch orientiert einstuft. Sein Appell an die Gesellschaft und die Politik war eindeutig: Wer angesichts der beobachteten Übergriffe auf Beamte mit der Schulter zuckt, hat die Schwere der Lage nicht verstanden und sich in einer moralischen Fehleinschätzung befunden.

Also read „Gen Z regelt“: Dobrindt spricht von „Chaoten“ – und droht mit harten Strafen

Der Innenminister wies darauf hin, dass es nicht angemessen ist, zur Tagesordnung überzugehen, solange die Opfer der Gewalt nicht angemessen geschützt und gewürdigt werden. Er betonte, dass die Unterstützung der Polizei in dieser kritischen Phase von zentraler Bedeutung ist. Wer die Situation ignoriere, verkenne die realen Gefahren, die von den Ausschreitungen ausgingen. Dobrindts Worten zufolge gibt es nur eine klare Wahl, wenn man die Werte der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verteidigen will. Diese Positionierung dient auch der moralischen Rückversicherung für die Hunderte von Polizistinnen und Polizisten, die in den vergangenen Tagen mit Steinwürfen und anderen Angriffsformen konfrontiert waren.

Wortwahl der Täter und politische Reaktionen

Bei der Charakterisierung der Angreifer blieb der Innenminister bei einer deutlichen und nicht diffamierenden, aber auch nicht verharmlosenden Wortwahl. Er beschrieb diejenigen, die an der Straße Gewalt ausübten, als "schlichtweg Chaoten". Diese Bezeichnung sollte laut Dobrindt unabhängig von der politischen oder sozialen Herkunft der Täter verwendet werden. Er führte aus, dass man hinterher diskutieren könne, ob es sich bei den Chaoten um linke, rechte, islamistische oder Personen mit Migrationshintergrund handelt. Die primäre Eigenschaft sei jedoch die Chaotenhafte Zerstörung des öffentlichen Friedens. Diese Einordnung zielte darauf ab, eine polarisierende Diskussionsrunde um Nationalitäten und Hautfarben zu umgehen, die seiner Ansicht nach dem Problem nicht gerecht wird.

Advertisement

GdP-Chef Jochen Kopelke griff diese Sichtweise im Deutschlandfunk auf und kritisierte ebenfalls die politische Debatte. Er monierte, dass Minister sich streiten, wie man die Täter beschreibt, während die Beamten vor Ort das Problem der Krawallmacher lösen müssen. Kopelke betonte, dass Straftäter die Versammlungen anderer Gruppen und ganzer Generationen zerstören. Seine Aussage unterstrich den Druck, dem die Polizei ausgesetzt ist, während sie gleichzeitig Ziel öffentlicher Kontroversen wird. Die Forderung der Gewerkschaft ist klar: Weg von der allgemeinen Schuldzuweisung hin zur konkreten Bekämpfung der Straftäter. Dies erfordert jedoch auch eine Einigkeit in der Politik, die derzeit fehlt.

Kritik an Dobrindts ursprünglicher Einordnung kam auch von anderer Seite. Einige Beobachter zeigten sich skeptisch, ob die pauschale Bezeichnung als "Chaot" die Hintergründe ausreichend erfasst. Auf die Frage, ob es richtig sei, spezifische Milieus als Verantwortliche zu benennen, gab es gemischte Signale. Ein Sprecher erklärte, dass die Benennung nur dann korrekt sei, wenn die Faktenlage dies eindeutg unterstützt. Die Unsicherheit in der Datenlage führt dazu, dass vorsichtige Formulierungen bevorzugt werden, um falsche Generalisierungen zu vermeiden. Dennoch bleibt die Gewalt selbst das unbestreitbare Faktum, das reagiert werden muss.

Klare Erkenntnisse der Bundespolizei

Andreas Roßkopf, der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, lieferte im Gespräch mit BILD konkretere Hinweise auf die Zusammensetzung der Tätergruppe. Er gab zu, dass bisherige Erkenntnisse zeigen, dass ein Großteil der Angreifer aus dem linksextremen Spektrum stammt und Personen aus migrantischen Gruppen umfasst. Diese Information dient dazu, die pauschale "Chaot"-Beschreibung durch empirische Daten zu untermauern. Roßkopfs Aussage ist wichtig, weil sie die Debatte von moralischen Urteilen auf eine faktische Ebene bringt. Sie zeigt, dass die Gewalt nicht von einer einzelnen, homogenen Gruppe ausgeht, sondern von unterschiedlichen Strömungen, die sich hier temporär verbünden.

Diese Differenzierung ist entscheidend für die weitere strategische Planung der Sicherheitsbehörden. Während die politische Rhetorik oft Vereinfachungen sucht, zeigen die operativen Erkenntnisse eine komplexe Lage. Die Bundespolizei steht vor der Herausforderung, diese verschiedenen Täterprofile adäquat zu verfolgen und zu bestrafen. Die Zusammenarbeit mit der Justiz und den Landesbehörden wird in den kommenden Wochen intensiviert werden. Ziel ist es, die Verantwortlichen identifizierbar zu machen und eine Abschreckungswirkung zu erzielen, die künftige Ausschreitungen erschwert.

Advertisement

Konsequenzen und weiterer Verlauf

Die Vorfälle haben die Sicherheitslage in Deutschland vorübergehend angespannt und zeigen die Grenzen der demokratischen Duldung von Gewalt auf. Die Reaktion der Regierung unter Dobrindt signalisiert, dass kein Raum für Täterschaftsromantik gelassen wird. Die Polizei erwartet klare politische Rückendeckung bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Für die Bürger bedeutet dies, dass Versammlungsfreiheit nicht mit der Zerstörung anderer Versammlungen gleichgesetzt werden darf. Der Schutz der Demokratie erfordert den konsequenten Einsatz der Rechtsstaatlichen Mittel gegen gewaltbereite Gruppen, unabhängig deren Herkunft.

Die weiteren Schritte werden sich auf die juristische Aufarbeitung konzentrieren. Es ist damit zu rechnen, dass die Ermittlungsbehörden ihre Kapazitäten erhöhen, um die Bildmaterialien und Zeugenaussagen auszuwerten. Die Gewerkschaften der Polizei fordern weiterhin, dass die politische Ebene die strukturellen Probleme angeht und nicht nur die Symptome bekämpft. Die Debatte wird sich auch auf die Präventionsarbeit und die Ausbildung der Beamten konzentrieren müssen. Letztlich zeigt der Fall, wie fragil der gesellschaftliche Konsens über Gewaltfreiheit ist und wie wichtig eine einvernehmliche Linie zwischen Politik und Exekutive ist.