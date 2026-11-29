Dobrindt warnt vor „Schattenfront“ in Deutschland
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt angesichts zunehmender Spionage- und Sabotageakte vor einer „Schattenfront“ in Europa und Deutschland.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt warnt angesichts zunehmender Spionage- und Sabotageakte vor einer „Schattenfront“ in Europa und Deutschland.
„Deutschland wird attackiert. Tag und Nacht. Im Verborgenen. Im Schatten“, sagte Dobrindt zu „Bild am Sonntag“.
Ziel der Angreifer sei es, „die Infrastruktur zu schädigen, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen in den Staat zu zerstören.
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