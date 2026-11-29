Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt angesichts zunehmender Spionage- und Sabotageakte vor einer „Schattenfront“ in Europa und Deutschland.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt warnt angesichts zunehmender Spionage- und Sabotageakte vor einer „Schattenfront“ in Europa und Deutschland.

„Deutschland wird attackiert. Tag und Nacht. Im Verborgenen. Im Schatten“, sagte Dobrindt zu „Bild am Sonntag“.

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Ziel der Angreifer sei es, „die Infrastruktur zu schädigen, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen in den Staat zu zerstören.