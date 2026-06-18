Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) fordert eine Überprüfung des Bürgergeld-Regelsatzes, da dieser seiner Meinung nach zu hoch sei. Die Union bringt Kürzungen ins Gespräch, während die SPD auf das menschenwürdige Existenzminimum verweist. Die statistisch ermittelten Sätze sollen laut Arbeitsministerium neu berechnet werden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ( CSU ) hat eine Überprüfung der Höhe des Bürgergeld es angekündigt. In einem Interview mit dem Focus erklärte er, der derzeitige Regelsatz sei zu hoch und müsse auf den Prüfstand gestellt werden.

Das Bürgergeld wird von rund 5,5 Millionen Menschen bezogen, wobei die jährlichen Ausgaben bei fast 50 Milliarden Euro liegen. Alleinstehende erhalten aktuell 563 Euro monatlich, nachdem der Satz zum 1. Januar 2024 um 62 Euro erhöht wurde. Das Innenministerium bekräftigte auf Nachfrage, dass eine Überprüfung der Ausgaben im Haushalt notwendig sei, ohne jedoch konkrete Kürzungspläne zu nennen.

Eine Sprecherin verwies darauf, dass dies einen entscheidenden Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten könne. Innerhalb der Unionsfraktion wird die Diskussion sachlich im Koalitionsausschuss geführt, wie der sozialpolitische Sprecher der Fraktion mitteilte. Der Koalitionsvertrag sehe eine Änderung des Anpassungsmechanismus vor. Der CSU-Sozialpolitiker Peter Aumer forderte, die Höhe und Berechnung des Regelsatzes grundlegend zu überprüfen.

Die Erhöhungen während der Amtszeit der Ampelkoalition seien auf die hohe Inflation zurückzuführen. Nach dem gesetzlichen Mechanismus hätten die Regelsätze rechnerisch sogar sinken können, doch das geltende Recht verhindere eine Absenkung. Auch der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dringt auf eine umfassende Reform, da man sich in der größten Reformphase seit 20 Jahren befinde. Demgegenüber betrachtet die SPD die derzeitigen Regelsätze als angemessen.

Die SPD-Politikerin Annika Klose, zuständig für Arbeit und Soziales, wies darauf hin, dass die Regelsätze alle fünf Jahre statistisch neu ermittelt würden, was in diesem Jahr ohnehin anstehe. Jens Peick (SPD) verwies auf das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, und der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales, Bernd Rützel (SPD), erklärte, dass beim Bürgergeld keine Milliardeneinsparungen möglich seien.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellte klar, dass die Höhe des Bürgergeldes nicht politisch festgelegt, sondern statistisch auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023 ermittelt wird. Derzeit laufe diese Neuermittlung, deren Ergebnisse in die kommende Regelsatzanpassung einfließen werden. Die Debatte verdeutlicht die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Koalition und innerhalb der Union zur Zukunft des Bürgergeldes und zeigt die Spannungen zwischen dem Wunsch nach Haushaltskonsolidierung und der Sicherstellung eines existenzsichernden Niveaus





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