DocMorris App: Neuer Gesundheitscheck via Kamera analysiert Vitalwerte

Die DocMorris-App bietet ab sofort einen Gesundheitscheck per Smartphone-Kamera. Die Technologie von Caire Health AI misst Puls und Blutdruck, doch Studien zeigen erhebliche Messungenauigkeiten bei der Blutdruckbestimmung.

Die Online-Apotheke DocMorris hat eine neue Funktion in ihrer Smartphone-App eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, wichtige Körperwerte ohne zusätzliche Hardware zu erfassen. Durch das bloße Halten des Geräts vor das Gesicht für dreißig Sekunden können Anwender Daten zu Puls, Blutdruck und Atmung abrufen. Der Anbieter verspricht dabei eine unkomplizierte Methode zur ersten Überprüfung des Gesundheitszustands, bei der weder eine Blutdruckmanschette noch andere externe Messgeräte erforderlich sind.

Technik von Caire Health AI nutzt Lichtreflexe

Die zugrundeliegende Technologie stammt vom deutschen Unternehmen Caire Health AI. Das System basiert auf dem Prinzip der fotoplethysmografischen Messung, wobei die Kamera die subtilen Veränderungen im Hautlicht erfasst, die durch den Blutfluss bei jedem Herzschlag verursacht werden. Da sich der Blutfluss in der Haut mit jedem Herzschlag verändert, reflektiert die Hautoberfläche das Licht unterschiedlich. Diese mikroskopischen Veränderungen im Lichteinfall werden von der Software in Echtzeit analysiert. Laut DocMorris werden die Videoaufnahmen nicht gespeichert, was die Verarbeitung als privat und sicher darstellt, obwohl Details zur exakten Softwareversion nicht öffentlich zugänglich sind.

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Fehlende Transparenz bei Messgenauigkeit

Trotz der technischen Möglichkeiten gibt es keine ausreichenden Belege für die klinische Präzision dieses spezifischen Checks in der DocMorris-App. Da die genaue Softwareversion nicht bekannt ist, lässt sich die Messgenauigkeit nicht verifizieren. Auch ein Vergleich mit anderen Produkten von Caire Health AI bietet hier keine Klarheit, da unabhängige Tests dieser Systeme erhebliche Abweichungen aufzeigen. Ohne transparente Validierungsdaten bleibt ungewiss, wie zuverlässig die ermittelten Werte im Vergleich zu medizinischen Standardgeräten tatsächlich sind.

Studien zeigen hohe Abweichungen beim Blutdruck

Unabhängige Tests einer ähnlich arbeitenden App namens Comestai zeigen auf, dass solche Methoden bei der Blutdruckmessung ungenau sein können. In diesen Untersuchungen saßen die Teilnehmer zunächst zwei Minuten ruhig und wurden anschließend bei gleichbleibender Beleuchtung für etwa eineinhalb Minuten gefilmt. Die Ergebnisse offenbarten signifikante Fehlerquellen: Bei der Messung des oberen Blutdruckwerts, wie zum Beispiel der Systole bei einem Wert von 120 zu 80, lag die App im Schnitt rund 14 Einheiten auf der üblichen Blutdruckskala in Millimeter-Quecksilbersäule daneben. Diese große Spanne von 14 mmHg ist medizinisch betrachtet erheblich und kritisch.

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Gefahr falscher Diagnose durch Messfehler

Solche deutlichen Messfehler können schwerwiegende Konsequenzen für die Gesundheit der Nutzer haben. Eine zu hohe Abweichung führt dazu, dass Bluthochdruck übersehen wird, was lebensbedrohliche Zustände verschleiern kann. Andererseits kann ein fälschlich hoher Wert zu unnötiger Angst und möglicherweise zu ungewollten medizinischen Eingriffen oder Medikamenteneinnahmen führen. Die Unfähigkeit der Technologie, den Blutdruck präzise zu erfassen, macht sie für diagnostische Zwecke ungeeignet und unterstreicht die Notwendigkeit kritischer Reflexion.

Empfehlung zur ärztlichen Überprüfung

DocMorris warnt explizit davor, die App als alleiniges Diagnoseinstrument zu nutzen. Die Funktion wird als unkomplizierter erster Check empfohlen, um einen schnellen Überblick zu erhalten. Auffällige Ergebnisse müssen jedoch zwingend mit einem geeigneten, zertifizierten Messgerät oder durch einen Arzt überprüft werden. Nutzer sollten sich bewusst sein, dass der Bequemlichkeitsvorteil der Kamera-Messung mit einem Verlust an Genauigkeit erkauft wird und keine medizinische Autorität besitzt.