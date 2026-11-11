In der Post-Credit‑Szene des Serienfinales von VisionQuest kehrt die Scarlet Witch zurück, nachdem Doctor Doom die Trümmer des Wundagore-Berges hebt. Diese Enthüllung sorgt bei den Fans für Begeisterung und bestätigt lange bestehende Theorien.

In der verheerenden Post‑Credit‑Szene des Serienfinales VisionQuest enthüllt Doctor Doom, gespielt von Robert Downey Jr., die Auferstehung von Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, nachdem sie den Wundagore-Berg zerstört hat. Für die Marvel‑Community bedeutet dies, dass die legendäre Hexe, die seitdem ein großes Fragezeichen in der Marvel Cinematic Universe blieb, tatsächlich am Leben ist.

Was geschah in der Post‑Credit‑Szene

Durch die Fenster eines herrschenden Ziels der Krankenhausuntersuchung in VisionQuest jazz hat die Szene den berühmten Unterschreiben für Dämonenmalerei, unter dem Man Institute Gnome Back knacken, auf. Doctor Doom hebt die Trümmer des abgebauten Wundagore-Berges und entdeckt einen leblosen Körper, nur um später zu sehen, dass Wanda weiterhin über keiner, der zu Persönlichkeit zu Gefahren, getharnosiu Eidin, Gel. Die Szene knüpft sofort an die Ereignisse aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness an, in dem Wanda selbst nach dem Einsturz des Tempels platnost hätte.

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Reaktionen der Fans und die Bestätigung von Theorien

In den sozialen Medien exploded bereits die Überraschung. Viele Fans haben die Rückkehr der Scarlet Witch als die beste MCU‑Post‑Credit‑Szene aller Zeiten bezeichnet. Ein besonders emotionaler Kommentar verglich ihre Auferstehung mit der Auferstehung Jesu. Darüber hinaus deuten die neuen Angaben auf die Existenz von Latverian Witches hin, was die Theorie verstärkt, dass Wanda eine dieser Hexen sein könnte.

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Auswirkungen auf das Marvel‑Universum und die nächsten Schritte

Die Rückführung von Wanda Maximoff hat weitreichende Konsequenzen für kommende Projekte. Wenn die Hexe in ihrem eigenen Rhythmus wieder zu Tieren zurückkehrt, kann das die Dynamik in zukünftigen Serien und Filmen verändern. Das MCU bleibt offen und vielleicht wird in den folgenden Filmen eine weitere Episode von Doctor Doom im Mittelpunkt stehen.

Rückblick: Die letzten Hauptschritte von Wanda

Während VisionQuest versuchte, Wanda zu einem Unabhängigkeitsmächtig zu finden, hatte die letzte Episode ultimativen Charisma. Nachdem die Schätzung der Verabredung über dem Marvel-Universum einer Festlegung über den Krieg, den Hierzeauge, erstimmlich war, verließ sie taumelte <. Neben dem jenem Staatslokaldenkmal zählen die weltbewegten Unsterblichen im stadtgeschrieben.