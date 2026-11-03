Dodge kehrt 2027 mit Kaulig Racing in die NASCAR Cup Series zurück

Dodge kehrt 2027 nach 14 Jahren Pause mit Kaulig Racing in die NASCAR Cup Series zurück. Das Team stellt zwei Charger vor. Die Partnerschaft mit Stellantis markiert einen neuen Abschnitt.

Dodge wird 2027 gemeinsam mit Kaulig Racing in die NASCAR Cup Series zurückkehren. Der Automobilhersteller gab diese Ankündigung am Montag auf der SEMA Show 2026 in Las Vegas bekannt. Nach einer Pause von vierzehn Jahren tritt der Markenvertreter wieder in die höchste Klasse des nordamerikanischen Motorsports ein. Das Team wird mit zwei Fahrzeugen antreten und den Dodge Charger einsetzen.

Dodges Rückkehr nach 14-jähriger Pause in die NASCAR

Dodges Engagement in der NASCAR Cup Series endete im Jahr 2012. Seitdem war der Hersteller nicht mehr in der obersten Serie vertreten. Brad Keselowski gewann 2012 die Meisterschaft der NASCAR Cup Series am Steuer eines Dodge Charger. Dieser Erfolg bescherte dem Hersteller im Herbst desselben Jahres auf dem Dover Motor Speedway seinen 217. und bislang letzten Sieg auf Cup-Ebene. Die letzte Teilnahme erstreckte sich von 2001 bis 2012. In diesem Zeitraum errang das Team insgesamt 57 Siege.

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Die Rückkehr von Dodge markiert den Einstieg des ersten neuen Herstellers in die oberste Klasse der NASCAR seit 2007. Damals stieg Toyota erstmals in die Cup-Serie ein. Die NASCAR ist eine führende Motorsportserie in Nordamerika. Für Originalausrüster (OEMs) ist der Sport von erheblicher Bedeutung. Dodge wird nun wieder neben Chevrolet, Ford und Toyota auf der Strecke stehen.

Stellantis und Kaulig Racing als strategische Partner

Stellantis ist die Muttergesellschaft von Dodge. Das Unternehmen kehrte bereits 2026 durch eine Partnerschaft mit Kaulig Racing in der NASCAR Craftsman Truck Series in die NASCAR zurück. Das Team setzte fünf Vollzeit-Trucks ein. Zu den Fahrern gehörten Stars wie der dreifache Cup-Champion Tony Stewart. Auch Jamie McMurray war im Einsatz. Er gewann den Daytona 500 und den Brickyard 400 im Jahr 2010. Ryan Newman fuhr ebenfalls für das Team. Er siegte im Daytona 500 im Jahr 2008.

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Tim Kuniskis ist Leiter der Sparte American Brands, SRT Performance und Direct Connection bei Stellantis North America. Er hat die Rückkehr in die NASCAR Cup Series vorangetrieben. Kuniskis erklärte in einer Pressemitteilung, dass viele gesagt hätten, es sei unmöglich, innerhalb eines Jahres zurückzukehren. Das Team entschied sich gegen eine langsame Planung. Stattdessen wurden alle Schritte in Echtzeit auf der Rennstrecke erledigt. Langsamkeit sei nie Teil der Dodge-DNA gewesen. Kaulig Racing fungiert als Ankerteam sowohl für Dodge als auch für Ram.

Reaktionen der NASCAR-Verantwortlichen auf die Partnerschaft

Steve O'Donnell, Chief Executive Officer der NASCAR, bewertete die Ankündigung positiv. Er nannte die Rückkehr von Dodge in die NASCAR Cup Series einen bedeutenden Meilenstein für den Sport. Das Engagement zeuge von Dodges Vertrauen in den Sport. Es gebe den Fans einen weiteren Grund, sich auf die Zukunft zu freuen. Die Partnerschaft zwischen NASCAR, Tim Kuniskis und dem gesamten Team bei Stellantis sei einfach phänomenal. Die Verantwortlichen hätten eine tiefe Leidenschaft für NASCAR und dessen Fähigkeit, weltweit führende Marken zu präsentieren.

John Probst, Präsident von NASCAR Event Management, sieht in der Rückkehr von Dodge in den Sport ein Signal. Es zeige den steigenden Status des Sports. Es zeige auch den Status der Automobilindustrie, insbesondere der Originalausrüster (OEMs). Dodge sei nun wieder Teil dieser Gruppe. Probst betonte in einer Telefonkonferenz am Montag. Er sagte, dies zeige die Stärke des nordamerikanischen Automarktes. Der Stellenwert von NASCAR als führende Motorsportserie sei für OEMs auf diesem Markt hoch. Das Team freue sich darauf, Dodge beim Daytona 500 und darüber hinaus auf der Rennstrecke zu sehen.

Ausblick auf die Saison 2027 und langfristige Ziele

Dodge SRT Racing wird die Rückkehr des Herstellers in die NASCAR anführen. Die Abteilung leitet alle nordamerikanischen Rennsportaktivitäten des Herstellers. Dazu gehören NASCAR, NHRA und andere Wettbewerbe. Matt Kaulig, Eigentümer von Kaulig Racing, äußerte sich begeistert zur Ankündigung. Er bezeichnete den Moment als sehr aufregend. Er und Team-CEO Chris Rice teilten diese Stimmung. Kaulig Racing wurde vor einem Jahrzehnt gegründet. Gemeinsam wurden viele Herausforderungen gemeistert.

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Die Bekanntgabe als Ankerteam für Dodges Rückkehr in die NASCAR Cup Series macht die Situation bemerkenswert. Matt Kaulig betonte die Bedeutung dieses Zeitpunkts. Ein Mitglied von Kaulig Racing zu sein, sei eine Ehre. Das Team sei sich der Verantwortung bewusst, die diese Chance für die Männer und Frauen von Kaulig Racing mit sich bringe. Sie seien bereit, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Stabilität und Unterstützung durch die Partnerschaft ermöglichten den Aufbau eines erfolgreichen Programms. Die Pläne reichen in die kommenden Jahre. Die Rückkehr von Dodge ist ein klares Signal für das Engagement im amerikanischen Motorsport. Der Dodge Charger wird ab 2027 wieder auf den Strecken zu sehen sein.