Die Doku-Serie Clangold beleuchtet den spektakulären Goldmünzraub vom 27. März 2017 in Berlin. Einblicke in die Remmo-Familie und Ermittlungen.

Die vierteilige Dokumentation Clangold der Berlin er Produktionsfirma Beetz Brothers untersucht den legendären Diebstahl einer überdimensionalen Goldmünze aus dem Berlin Museum am 27. März 2017. Die Serie verbindet kriminelle Ermittlungsarbeit mit sozialer Analyse und zeigt, wie eine anomale Ware die Sicherheitsvorkehrungen institutioneller Grenzen aushebelte.

Anomalie der Ware und fiktiver Nennwert

Die Big Maple Leaf, eine mehr als 100 Kilogramm schwere Goldmünze, stellt in kapitalistischen Produktionsverhältnissen eine wirtschaftliche Anomalie dar. Ihre Existenz außerhalb der regulären Geldzirkulation führt den Doppelcharakter der Ware aus Gebrauchs- und Tauschwert ad absurdum. Der von der Bank of Canada festgelegte Nennwert von einer Million kanadischer Dollar war rein fiktiv, während der Materialwert bei rund 3,8 Millionen Euro lag.

Also read Streit um 77 Immobilien des Remmo-Clans: Verfahren soll neu aufgerollt werden

Dieser enorme Materialwert machte die Münze zum primären Ziel der Täter, obwohl sie keinen ästhetischen Wert besaß. Die Riesenmünze verkörperte den Warenfetischismus in Reinform, ohne dass ihre Form Kunstcharakter besaß. Die Diskrepanz zwischen dem hohen Materialwert und der musealen Ausstellungssituation ohne banksichere Standards schuf die Voraussetzung für den Einbruch.

Ermittlungen gegen die Remmo-Familie

Die Tatnacht vom 27. März 2017 war geprägt von einer Mischung aus Krimidrama und Farce. Die Einbrecher verzichteten auf High-Tech-Werkzeuge und nutzten stattdessen Schubkarren und einen Transporthund. Das Berliner Museum bot keine den Sicherheitsvorkehrungen einer Bank entsprechende Absicherung, was den Erfolg des Raubzugs ermöglichte.

Advertisement

Im Fokus der Ermittlungen standen die Mitglieder und Anhänger der berüchtigten Remmo-Familie. Das Personal umfasste einen Ex-Kriminellen mit Zweitkarriere als Food-Influencer, anonyme Aussteiger aus dem Clan-Milieu und zwielichtige Strafverteidiger. Die Oberstaatsanwältin und das Ermittlerteam sahen sich mit einer spezifisch berlinerischen Wurschtigkeit konfrontiert, wie Katrin Faust der Staatsanwaltschaft Berlin formulierte.

Der Wachmann Thomas Schneider im Zentrum

Thomas Schneider war in der Nacht des Einbruchs der einzige im Museum anwesende Mitarbeiter. Seine Hilflosigkeit führte dazu, dass Ermittler versuchten, ihm eine Komplizenschaft nachzuweisen. Diese Strategie wurde später auch vor Gericht von den Strafverteidigern der Remmo-Familienmitglieder aufgegriffen, um Schneider ins Kreuzverhör zu nehmen.

Die Belastungen durch die Vorwürfe waren für Schneider extrem. Ein Anwalt der Remmo-Verteidigung erzählte lachend, er habe den Verdächtigen im Zeugenstuhl am liebsten umarmt. Erst später erhielt Schneider eine förmliche Mitteilung der Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen gegen ihn eingestellt wurden. Bis heute wirkt diese Erfahrung nach.

Soziale Dimension und kulturelle Sensibilität

Politikwissenschaftler Mahmoud Jaraba fungierte als Cultural and Sensitivity Consultant, um rassistische Stereotype bei familienbezogener organisierter Kriminalität zu vermeiden. Der umstrittene Begriff Clan-Kriminalität wurde in den Interviews vermieden, um Sippenhaftungen und Stigmatisierung entgegenzuwirken.

Advertisement

Mohamed Chahrour, als Rapper, Schauspieler und Podcaster bekannt, berichtete von den negativen Konsequenzen bei der Job- oder Wohnungssuche für gesetzestreue Familienmitglieder. Die Dokumentation klärt nicht, warum sich einige Familienmitglieder von kriminellen Strukturen lösen konnten, während andere darin verblieben. Die Serie reflektiert diese Ambivalenz ohne einfache Helden-Bösewicht-Schemata.