ProSieben zeigt die Doku Der große Wurf über die deutsche Handball-Nationalmannschaft vor der WM 2027. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen.

Der deutsche Handballbund (DHB) und der Fernsehsender ProSieben haben die Voraussetzungen für die nationale Begeisterung vor der anstehenden Weltmeisterschaft geschaffen. Die Dokumentation "Der große Wurf - Handball. Heimspiel. Hochdruck." bietet am Dienstag, dem 12. Januar 2027, einen intensiven Einblick in das Leben der Nationalmannschaft. Diese Veröffentlichung dient als direkte programmatische Einstimmung auf das Turnier, das vom 13. bis zum 31. Januar 2027 in Deutschland stattfindet.

Exklusive Einblicke in die Kabine

Der Sender ProSieben, der auch die Rechte an den Spielübertragungen der deutschen Nationalmannschaft hält, nutzt diesen Sendetermin strategisch. Direkt am Abend vor dem Eröffnungsspiel gegen Tunesien wird die Dokumentation ausgestrahlt. Laut einer Pressemitteilung des Senders handelt es sich dabei um die perfekte Einstimmung auf die WM. Die Macher haben einen außergewöhnlichen Film über Druck, Leidenschaft und den großen Traum kreiert, der die Zuschauer mitten in die Mission Weltmeisterschaft entführt.

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Macher loben Authentizität

Gernot Bauer, der Sportchef bei ProSiebenSat.1, würdigte die Produktionsleistung der Dokumentation. Er betonte, dass der Film die Zuschauer nicht nur in die Kabine, sondern auch in die Köpfe der Spieler entführt. Die Darstellung von Hinterden-Kulissen-Momenten solle das emotionale Erlebnis der Weltmeisterschaft schon im Voraus intensivieren. Bauer sprach von einem Werk, das die spezifische Dramaturgie des Top-Sports einfängt.

Themen und Hauptdarsteller

Die Dokumentation beleuchtet den Weg zur WM durch die Perspektiven prominenter Spieler wie Julian Köster, Juri Knorr und des Startorwarts Andreas Wolff. Thomas Zimmermann, Vorstand Marketing und Kommunikation des DHB, erklärte, dass die Kamera den Spielern und Bundestrainer Alfred Gislason vertrauensvoll gefolgt ist. Dabei wurden Lehrgänge und Länderspiele ebenso erfasst wie persönliche Umfelder der Athleten. Diese Nähe schuf authentische Momente, die in der Produktion verarbeitet wurden.

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Spieler berichten von Vertrautheit

Für die beteiligten Sportler war die Zusammenarbeit mit dem Kamerateam eine besondere Ehre. Spielmacher Juri Knorr erwähnte, dass selbst seine Großmutter die Erfahrung als einmalig und besonders empfundn. Die Kamera begleitete Knorr unter anderem in seiner dänischen Wahlheimat Aalborg, um sein privates Umfeld zu zeigen. Rückraumspieler Julian Köster vom THW Kiel beschrieb die Drehs als insgesamt sehr entspannt. Trotz dieser Lockerheit gab es emotionale Momente, in denen die Kamera sehr nah am Geschehen war.

Historischer Kontext und Kinostart

Neben aktuellen Aufnahmen fließen auch historische Perspektiven ein. Zwanzig Jahre nach dem Titelgewinn bei der WM 2007 im eigenen Land, dem sogenannten "Wintermärchen", sprechen wichtige Akteure vergangener Dekaden mit. Heiner Brand und Stefan Kretzschmar kommen in der Dokumentation zu Wort, um den Kontext der heutigen Mannschaft zu beleuchten. Kabinenansprachen und Besprechungen von Bundestrainer Alfred Gislason sind ebenfalls enthalten. Dank der Kooperation mit dem Filmverleih LUF Kino ist das Werk bereits ab dem 7. Januar in deutschen Kinos zu sehen.

Sendetermine und Verfügbarkeit

Die Erstausstrahlung der Dokumentation "Der große Wurf - Handball. Heimspiel. Hochdruck." erfolgt am 12. Januar 2027 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Parallel dazu ist das Programm auf der Streaming-Plattform Joyn abrufbar. Damit erhalten Fans die Möglichkeit, sowohl im Fernsehen als auch digital die Vorbereitung auf das Heimturnier zu verfolgen. Die Kombination aus medialer Präsenz und kinoreifen Produktionswerten soll die Vorfreude auf die Spiele bis zum 31. Januar maximal steigern.