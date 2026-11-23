In einer neuen Doku spricht Justin Timberlake über sein Leben im Rampenlicht. Es geht um Liebe und Erfolg, aber auch um Skandale.

In einer neuen Doku spricht Justin Timberlake über sein Leben im Rampenlicht. Es geht um Liebe und Erfolg, aber auch um Skandale. , 45, beleuchten.

Der Sänger und Schauspieler, der einst mit der Boygroup *NSYNC weltberühmt wurde, kommt darin selbst zu Wort. Daneben sprechen seine Ehefrau, dass nicht nur die schönen Seiten beleuchtet werden sollen.

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"Es gehört viel dazu, um zu verstehen, wer jemand ist", sagt der Sänger in dem Clip. Im Trailer sind beispielsweise Aufnahmen aus seiner Kindheit zu sehen, von seinen Anfängen mit *NSYNC und aus dem Tonstudio - aber beispielsweise auch Ausschnitte aus der Berichterstattung rund um seine ehemalige Beziehung mit, 44.

"Das Maß an Ruhm und Wirbel, als die beiden zusammen waren, war der reinste Wahnsinn", erzählt Timberlakes Mutter. "Es gibt Dinge, über die man nur schwer reden kann", sagt der 45-Jährige weiter. "Wir müssen ein paar Dinge ansprechen", erklärt auch Jessica Biel, die er als "das Beste, was mir passiert ist", bezeichnet. Gemeint sein könnte die Nippelgate-Affäre im Jahr 2004, nachdem er die Brust von, 60, beim Super Bowl entblößt hatte.

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Oder auch eine Festnahme wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer im Jahr 2024. Beides wird dem Trailer zufolge thematisiert.

"Timberlake" erscheint über Apple TV. Der Streamingdienst veröffentlicht die ersten zwei von insgesamt vier Folgen am 11. Dezember. Die dritte Episode steht dann ab dem 18.

Dezember zum Abruf bereit und die letzte Folge ab dem 23. Dezember. Regie führte