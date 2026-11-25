Der Film From Inside Out porträtiert Peter Zumthors Bruder-Klaus-Kapelle in Wachendorf. Die Sakralarchitektur verbindet Rohbeton mit Glaskugeln und schafft eine einzigartige meditative Atmosphäre für Besucher.

Der Film From Inside Out - Die Architektur von Peter Zumthor porträtiert den Schweizer Pritzker-Preisträger und seine weltberühmten Bauwerke. Im Mittelpunkt steht die Bruder-Klaus-Kapelle in der Nähe von Wachendorf in der Eifel, die der Architekt im Jahr 2005 für das katholische Landwirtsehepaar Trudel und Hermann-Josef Scheidtweiler entworfen hat. Die Produktion zeigt, wie die Architektur mit der umgebenden Landschaft in steter Veränderung begriffen ist und seit rund zwanzig Jahren von einer sich wandelnden Ästhetik geprägt wird.

Architektonische Details der Kapelle in der Eifel

Der Aufstieg zur fünfeckigen Kapelle gleicht einer meditativen Übung, bei der die Füße über Gras, Sand oder Korn streifen und Sonne sowie Wind spürbar bleiben. Nach dem Passieren der dreieckigen Tür öffnet sich ein ovaler Ausschnitt des lichten Himmels, während die Stampfbetonwände durch ein dreiwöchiges Mottfeuer schwarz verrußt sind. Die darin verkohlten Fichtenstämme haben sich als klares Muster in die Wände eingeprägt und verleihen dem Bau seine charakteristische Textur.

Also read Prinz William plant angeblich Titel-Reform: Verliert Bruder Harry seinen Prinzentitel?

Im Inneren der Höhle reflektiert das Licht in dreihundertfünfzig mundgeblasenen Glaspfropfen, die an den zwölf Meter hohen Wänden wie glitzernde Tautropfen haften. Der schlichte Innenraum verfügt nur über eine Bank, einen Andachtskerzenständer und eine Stele des Heiligen Klaus. Diese minimalistische Ausstattung zwingt Besucherinnen dazu, sich im Wechselspiel aus Dunkelheit und Licht ganz auf sich selbst zurückzuwerfen.

Handwerkliche Umsetzung und Baugeschichte

Peter Zumthor wird im Film als Zeichentisch-Genius ohne angestellte Mitarbeiter dargestellt, obwohl sein Büro im Schweizerischen Haldenstein als international tätiges Architekturbüro mutmaßlich ein Team beschäftigt. Entwurfszeichnungen, Fotos und Videomaterial aus dem Archiv verdeutlichen die komplexen Entwurfs- und Bauprozesse. Ein zentrales Zitat des Architekten lautet: Ich verputze keine Wände, sondern zeige, wie's gebaut ist, was die Philosophie hinter dem Einsatz von Beton, Holz, Stein oder Metall verdeutlicht.

Advertisement

Bauarbeiter und Handwerker kommen im Dokumentarfilm zu Wort, darunter der Schlosser, der die Messinghandläufe der Therme Vals in Graubünden aus Valser Gneis geschmiedet hat. Auch Bewohner von Privathäusern loben den Architekten, wobei Bauherren der Bruder-Klaus-Kapelle und anderer Projekte ihr neues Zuhause oft in Eigenarbeit mit errichtet haben. Dieser Stolz unterstreicht, dass gutes Bauen laut Zumthor nicht nur ästhetisch und funktional überzeugen, sondern auch identitätsstiftend wirken muss.

Regiearbeit und biografische Einblicke

Der Regisseur Wenders bedient sich für die sinnliche Darstellung von Bauten wie der David Geffen Galleries in Los Angeles oder der Kapelle St. Benedikt in Sumvitg stets derselben Technik. Er schickt Menschen in die Räume, die sie staunend, gehend oder stumm erkunden, wie im Zinkminenmuseum Almannajuvet in Norwegen, wo die Schauspielerin Aoi Yamada sogar tanzend durch den Ort navigiert. Die bedächtige Erzähltempo und die schwebende Kameraarbeit durch Franz Lustig erhöhen den spirituellen Charakter der Aufnahmen.

Der Sphärenklang des Scores, an dem Sophie Hunger und der Sohn des Architekten Peter Conradin Zumthor mitgewirkt haben, unterstreicht die heiligende Wirkung der Bauten. Neben der positiven Betrachtung wird auch das Berliner Debakel beim 1993 gewonnenen Museumsentwurf für die Topographie des Terrors thematisiert. Nach Kostensteigerungen und Bauverzögerungen trennte sich das Land Berlin 2004 vom Architekten, woraufhin das Projekt abgerissen und neu ausgeschrieben wurde.

Philosophie und ewige Veränderung

Die puristische Natur von Zumthors Architektur wirkt im Film kühler als etwa das fotografische Porträt Das Salz der Erde aus dem Jahr 2014. Mit einer gelassenen und selbstbewussten Haltung, die bereits bei ihrer Zusammenarbeit für die Biennale von Venedig im Jahr 2012 sichtbar wurde, lässt Wenders mittels plastischer 3D-Technik die hehre Geste der Künstler durch die Bauten wehen. Die Kapelle in Wachendorf bleibt dabei ein Ort, der nach göttlicher Verbindung strebt und durch seine Materialität besticht.

Advertisement

Für Peter Zumthor bedeutet die Schwärze der Wände im Jahr 2025 ein Symbol für den Lebenslauf, wenn er im Film erklärt, dass die Schwärze schwindet und sich das Leben so darstellt. Häuser sollen sich laut seiner Philosophie freundlich in eine Landschaft und Umgebung fügen und den Menschen nicht nur eine schützende Hülle bieten, sondern eine tiefe Verbindung zur Natur und Geschichte stiften. Die Architektur bleibt somit ein lebendiges Zeugnis menschlicher Handwerkskunst und spiritualer Reflexion.