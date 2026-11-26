Die neue Doku Der große Wurf zeigt sieben aktive Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor der Heim-WM 2027. Kino und ProSieben starten am 7. Januar mit exklusiven Einblicke.

Eine Woche vor dem offiziellen Eröffnungsspiel der deutschen Handball -Nationalmannschaft gegen Tunesien am 13. Januar um 20.30 Uhr können sich Fans bereits in die richtige Stimmung bringen. Die Dokumentation Der große Wurf - Handball. Heimspiel. Hochdruck. startet ab Donnerstag, den 7. Januar, in den deutschen Kinos. Die Erstausstrahlung im Fernsehen erfolgt am Abend vor dem Eröffnungsspiel auf dem Sender ProSieben. Der Film begleitet die Nationalmannschaft auf ihrem Weg zur Heim-Weltmeisterschaft 2027, die im Januar stattfinden wird. Dieser kinematografische Beitrag dient als perfekte Einstimmung auf das große Turnier, das in Deutschland ausgetragen wird. Die Fans erhalten dadurch die Möglichkeit, das Team bereits im Vorfeld besser kennenzulernen und emotional zu unterstützen.

Kerninhalt der Dokumentation und Drehbuch

Der Film konzentriert sich auf sieben aktive Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die einen detaillierten Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Die Auswahl umfasst Juri Knorr, Julian Köster, Miro Schluroff, Andreas Wolff, David Späth, Johannes Golla und Justus Fischer. Alle sieben Athleten haben private Einblicke in ihren Alltag und ihr seelisches Befinden gewährt. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf den sportlichen Ergebnissen, sondern auf allem, was zum Handball außerhalb der reinen Wettkampfstatistik gehört. Die Produktion verfolgt die Spieler auf ihrem Weg von der Silbermedaille bei der Europäischen Meisterschaft 2026 zur Vorbereitung auf die Heim-WM 2027. Diese narrative Struktur bietet dem Zuschauer eine tiefgehende Verbindung zu den Akteuren des DHB. Die Inszenierung zielt darauf ab, die menschliche Seite der Sportler in den Vordergrund zu stellen. Somit entsteht ein umfassendes Bild der aktuellen Squad vor dem wichtigsten Event des Jahres.

Also read 'Der große Wurf': ProSieben stimmt mit Doku auf Handball-WM ein

Juri Knorr betonte in einer Mitteilung des Deutschen Handball Bundes (DHB), dass Fans spannende Blicke hinter die Kulissen erwartet. Er wies darauf hin, dass sich die Spieler so auch ganz anders kennenlernen lassen als durch traditionelle Medienkanäle. Die Bilder, die in der Dokumentation gezeigt werden, sind nach seinen Worten besonders und auf herkömmlichen Wegen wie Fernsehen oder Social Media nicht verfügbar. Für Knorr ist es eine große Ehre, Teil eines Kinofilms zu sein. Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung, die die Spieler der medialen Präsenz messen. Sie nutzen die Plattform, um eine direkte Kommunikation mit ihren Anhängern zu pflegen. Die Dokumentation fungiert somit als wichtiges Instrument für die Beziehungspflege zwischen Team und Öffentlichkeit.

Emotionale Momente und persönliche Entwicklungen

Auch Julian Köster äußert sich positiv über die Erfahrung während der Dreharbeiten. Der Spieler, der während der Produktionsphase vom VfL Gummersbach zum THW Kiel wechselte, beschreibt die Atmosphäre als insgesamt super entspannt. Trotz der lockeren Stimmung waren für ihn teilweise sehr emotionale Momente vorhanden, in denen die Kamera sehr nah war. Diese Nähe ermöglichte es dem Publikum, intensive persönliche Entwicklungen mitzuerleben. Köster ist sich sicher, dass in der Dokumentation ganz viel von der persönlichen Geschichte rüberkommt. Seine Offenheit zeigt, wie vertrauensvoll die Zusammenarbeit zwischen den Medienvertretern und den Sportlern war. Der Wechsel zwischen den Vereinen fügt der individuellen Geschichte eine zusätzliche Ebene der Dynamik hinzu.

Advertisement

Advertisement

Neben den aktuellen Leistungsträgern sind auch ehemalige deutsche Handball-Legenden in den Streifen integriert. Heiner Brand und Stefan Kretzschmar sind Teil der Dokumentation und geben Einblicke aus vergangener Zeit. Heiner Brand hatte genau 20 Jahre vor der WM 2027 den WM-Titel nach Deutschland geholt. Diese historische Verbindung stellt eine klare Verbindung zwischen der vergangenen Glory und den aktuellen Zielen her. Die Gegenwart der Legenden verleiht dem aktuellen Kader zusätzliche Autorität und Tradition. Es wird gezeigt, wie sehr die aktuellen Spieler auf den Schultern ihrer Vorgänger stehen. Die Referenz an Brand betont den hohen Anspruch, den das Team an sich selbst stellt. Die Vergangenheit dient als Maßstab für die Ambitionen des aktuellen Teams.

Coach Alfred Gislason und das Ziel der WM 2027

Das Team von Alfred Gislason hat das klare Ziel, ein Wintermärchen zu schreiben. Dieses narrative Element wird durch Die Dokumentation Der große Wurf perfekt aufbereitet. Die Inszenierung der Mannschaft unter ihrem Coach soll die Motivation und den Zusammenhalt stärken. Gislason steht vor der Herausforderung, die Erwartungen der heimischen Fans zu erfüllen. Die Pressearbeit durch den Film dient dazu, die Basis für diese Erwartungshaltung zu schaffen. Die Kombination aus sportlichem Anspruch und menschlicher Storytelling-Strategie ist dabei zentral. Die Zuschauer sollen nicht nur das Spiel verfolgen, sondern auch die Personen dahinter unterstützen. Diese emotionale Bindung ist entscheidend für die Atmosphäre bei den Spielen in Deutschland.

Die Veröffentlichung der Dokumentation auf ProSieben am Abend vor dem Eröffnungsspiel gegen Tunesien markiert den offiziellen Start in die öffentliche Präsenz der WM-Vorbereitung. Die Kinoverbreitung ab dem 7. Januar bietet den Kinobesuchern die erste Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dies schafft eine breite媒体nen Reichweite, die über den reinen Sportbereich hinausgeht. Die Kombination aus Kino und Fernsehen maximiert die Sichtbarkeit des Projekts. Die Fans in ganz Deutschland haben so die Chance, sich bereits vor dem ersten Pflichtspiel mit der Nationalmannschaft zu identifizieren. Die Strategie des DHB zielt darauf ab, die nationale Begeisterung für den Handball zu steigern. Die Dokumentation ist somit mehr als nur ein Film, sie ist ein kulturelles Ereignis im Vorfeld des Turniers.