Jessica Biel gibt in einem Trailer Einblicke in ihre Ehe mit Justin Timberlake und kündigt an, schwierige Themen anzusprechen. Die Dokumentation beleuchtet ihre 14-jährige Beziehung, die Geburt ihrer beiden Söhne sowie Umstrittenes wie die Festnahme des Sängers 2024.

zu Wort – und die Schauspielerin deutet an, dass sie einiges zu erzählen hat. Eine erste Kostprobe liefert der Trailer zuJessica daran, welchen Eindruck der Musiker bei ihrem Kennenlernen auf sie machte.

Offenbar entsprach er damals keineswegs ihren Erwartungen. , erzählt die 44-Jährige. Besonders neugierig macht allerdings eine weitere Aussage der zweifachen Mutter: "Ich glaube, wir müssen einige Dinge ansprechen", kündigt sie an. Was genau sie damit meint, lässt die Vorschau offen.

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Nach 14 Ehejahren scheintDassVergangenheit in dem Film eine wichtige Rolle spielt, zeigt bereits die Auswahl der Traileraufnahmen. Unter anderem wird an seine Festnahme während der "The Forget Tomorrow World Tour" im Jahr 2024 erinnert. Der Sänger war damals wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Später räumte er im Zuge einer Vereinbarung einen nicht strafrechtlichen Verkehrsverstoß wegen beeinträchtigten Fahrens ein.

Neben einer vergleichsweise niedrigen Geldstrafe wurde ihm gemeinnützige Arbeit auferlegt. Doch die Dokumentation beleuchtet offenbar nicht ausschließlich die Schattenseiten seines Lebens. Auch für"Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist eine Sache, die ich richtig gemacht habe.

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" Mit ihr hat der Musiker zwei Kinder, die Söhne Silas und Phineas. Bislang schützt das Paar seinen familiären Alltag weitgehend vor der Öffentlichkeit.liegen inzwischen fast zwei Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte. Ihre Beziehung begann 2007, überstand vier Jahre später eine vorübergehende Trennung und führte 2012 schließlich vor den Traualtar. Was den Sänger ursprünglich an seiner Partnerin begeisterte, hielt er 2018 in seiner AutobiografieAussehen, das ihn faszinierte.

Besonders verbunden fühlte er sich ihr durch ihren ähnlichen Sinn für Humor und ihre gemeinsame Vorliebe für trockene und schwarze Pointen. Die neue Dokumentation soll allerdings weit über diese Liebesgeschichte hinausgehen. Auch frühere Partnerinnen und umstrittene Ereignisse aus