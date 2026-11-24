Das ZDF strahlt am 19. Januar 2027 die Dokumentation 'Laura - Die Welt der Laura Dahlmeier' aus. Der Film ehrt das Leben der verstorbenen Biathlon-Legende.

Das ZDF widmet sich im Januar 2027 dem Leben der zweimaligen Biathlon -Olympiasiegerin Laura Dahlmeier mit einer speziellen Fernsehproduktion. Die Dokumentation trägt den Titel "Laura - Die Welt der Laura Dahlmeier" und stellt das Wirken der Sportlerin in den Fokus, die vor gut sechzehn Monaten in Pakistan tödlich verunglückte. Die Erstausstrahlung findet am Sonntag, dem 19. Januar 2027, ab 20.15 Uhr statt, während der Film bereits ab dem 2. Januar 2027 in der ZDF -Mediathek abrufbar ist. Der Sender hebt hervor, dass es sich bei dem Werk nicht um ein trauriges Trauerstück handelt, sondern um eine Feier des Lebens, das als randvoll und selbstbestimmt beschrieben wird.

Zeitlicher Rahmen und Ausstrahlungsplan

Die Terminplanung für die Veröffentlichung des Films ist klar definiert und bietet den Zuschauern zwei verschiedene Zugänge zum Inhalt. Ab dem 2. Januar 2027 steht die Dokumentation in der Online-Plattform der Mediathek zur Verfügung, sodass Interessierte dem Sendetermin nicht zwingend folgen müssen. Die live Fernsehübertragung erfolgt dann exakt zwei Wochen später am 19. Januar 2027 ab 20.15 Uhr. Diese Doppelstrategie soll sicherstellen, dass ein breites Publikum die Möglichkeit hat, sich mit dem Film und dem Leben der Athletin auseinanderzusetzen.

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Karriereende und berufliche Neuausrichtung

Laura Dahlmeier beendete ihre aktive Laufbahn als Biathlon-Spitzenathletin im Mai 2019, damals 25 Jahre alt. Nach dem Rücktritt vom Spitzensport vollzog sie einen beeindruckenden beruflichen Wandel, der sie von der Sportarena in die Natur führte. Sie absolvierte eine Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin, die ihre Leidenschaft für das Gebirge widerspiegelte. Parallel dazu wirkte sie sechs Jahre lang als Expertin für das ZDF, wobei sie ihr sportliches Fachwissen in die Fernsehberichterstattung einbrachte.

Tödlicher Unfall in Pakistan und Gedenkort

Der tragische Wendepunkt im Leben der Biathlon-Legende ereignete sich am 28. Juli 2025 in Pakistan. Beim Abstieg vom Laila Peak wurde Laura Dahlmeier von einem herabstürzenden Stein tödlich verletzt. Die Sportlerin blieb am Berg und findet dort ihre letzte Ruhestätte, was einen tiefen Schmerz in ihrer Heimat und bei den Fans hinterlassen hat. In ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen wurden bereits Spuren ihres Andenkens gesetzt; ein Gedenkstein erinnert an sie, und der Kurpark trägt ihren Namen als sichtbares Zeichen der Wertschätzung.

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Zeugenaussagen und familiäre Perspektiven

In der Dokumentation kommen Angehörige und Weggefährten zu Wort, die persönliche Erinnerungen teilen. Dazu gehören Ex-Skilangläufer Peter Schlickenrieder, ihr früherer ZDF-Kollege Sven Fischer sowie Extrembergsteiger Thomas Huber. Huber war im Juli 2025 in der Region und versuchte vergeblich, bei der Rettung zu helfen. Der Film enthält zudem bisher unveröffentlichtes Archivmaterial mit Aufnahmen von Laura Dahlmeier selbst. Ihre Mutter Susi Dahlmeier betont, dass die Tochter gewünscht hat, nicht zu lange betrauert zu werden, sondern dass die schönen und lustigen Momente im Gedächtnis bleiben sollen.

Worte des Vaters und des Bundespräsidenten

Andreas Dahlmeier, der Vater der Verstorbenen, gibt im Film ein wichtiges Credo weiter: "Immer weitermachen!" Er erläutert, dass dies auch Laura ihnen beigebracht habe und dass sie unglücklich wäre, wenn sie nur Trübsal blasen würden. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt die Athletin ebenfalls in der Produktion. Er beschreibt sie als bescheiden im Erfolg, ohne Triumphgefühl, und sieht in ihr ein Vorbild für Leidenschaft im Sport sowie ein Beispiel für faires Miteinander.