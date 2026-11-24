Das ZDF strahlt am 19. Januar 2027 die Dokumentation über die verstorbene Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier aus. Der Film ehrt ihr Lebenswerk ohne Trauer.

Das ZDF plant die Ausstrahlung der Dokumentation "LAURA - Die Welt der Laura Dahlmeier", die sich dem Leben der verstorbenen zweimaligen Biathlon - Olympiasiegerin und siebenmaligen Weltmeisterin widmet. Diese Produktion feiert eine Biografie, die laut Senderangaben selbstbestimmt und intensiv geführt wurde, anstatt als reines Trauerstück zu konzipieren. Die Veröffentlichung zielt darauf ab, die Erinnerung an die Athletin durch positive Erlebnisse und die Würdigung ihrer Persönlichkeitsstruktur wachzuhalten.

Termin der Erstausstrahlung und Streaming-Verfügbarkeit

Die Fernsehausstrahlung ist für den 19. Januar 2027 geplant und beginnt um 20.15 Uhr auf dem Sender. Interessierte Zuschauer können die Produktion bereits früher nutzen, da sie seit dem 2. Januar 2027 in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitsteht. Diese zeitliche Verschiebung ermöglicht es einem breiten Publikum, sich flexibel mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, bevor die live-Übertragung stattfindet.

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Biografie nach dem Rücktritt aus dem Sport

Laura Dahlmeier beendete im Mai 2019 im Alter von 25 Jahren ihre aktive Karriere im Biathlon. In der Folgezeit absolvierte sie eine Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin. Sechs Jahre lang war sie zudem als Expertin für das ZDF tätig und begleitete sportliche Ereignisse. Am 28. Juli 2025 trat ein tragischer Wendepunkt ein, als sie beim Abstieg vom Laila Peak in Pakistan tödlich von einem Steinschlag getroffen wurde. Sie verblieb am Berg und fand dort ihre letzte Ruhestätte.

Zeugenaussagen und Bekannte würdigen die Sportlerin

In der Dokumentation kommen Angehörige und Weggefährten zu Wort, darunter der Ex-Skilangläufer Peter Schlickenrieder und der frühere ZDF-Kollege Sven Fischer. Extrembergsteiger Thomas Huber, der im Juli 2025 in der Region weilte, berichtete von seinen vergeblichen Rettungsversuchen. Der Film nutzt zudem umfangreiches, bisher unveröffentlichtes Archivmaterial mit Aufnahmen von Dahlmeier selbst, um ein vielfältiges Bild ihrer Person zu zeichnen.

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Position der Familie zum Umgang mit dem Tod

Die Eltern der Verstorbenen, Susi und Andreas Dahlmeier, betonten in ihren Aussagen den Wunsch nach einem positiven Gedenken. Susi Dahlmeier erklärte, ihre Tochter habe gewünscht, dass man nicht allzu lange trauert, sondern die schönen und lustigen Momente im Gedächtnis behält. Ihr Ehemann Andreas fügte hinzu, dass Laura ihnen beigebracht habe, immer weiterzumachen und nicht an der Trauer zu zerbrechen.

Ehrung durch die politische Ebene

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt die Biathletin ebenfalls in der Produktion. Er beschreibt sie als ein Vorbild für Leidenschaft im Sport und faires Miteinander. Steinmeier hebt insbesondere ihre Bescheidenheit im Erfolg hervor, da sie ohne jedes Triumphgefühl auftrat. Diese politische Anerkennung unterstreicht die hohe Wertschätzung, die sie in der deutschen Gesellschaft genießt.

Gedenkstätten und nachhaltige Erinnerung

In ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen erinnert ein Gedenkstein an Laura Dahlmeier. Darüber hinaus trägt der dortige Kurpark ihren Namen, was die tiefe Verwurzelung der Sportlerin in der lokalen Gemeinschaft widerspiegelt. Die Kombination aus medialer Aufarbeitung durch das ZDF und den physischen Mahnmalen stellt sicher, dass ihre Leistungen und ihre Person auch zukünftig öffentlich präsent bleiben.