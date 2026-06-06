Dolly: Grindhouse-Hommage polarisiert mit körnigem Look und kontroverser Besetzung

Der Horrorfilm Dolly von Regisseur Rod Blackhurst setzt auf Super-16mm-Ästhetik und eine nicht-binäre Hauptdarstellerin. Während die optische Umsetzung gelobt wird, scheitert der Film inhaltlich an mangelnder Originalität und vorhersehbaren Handlungsmustern.

Der Film Dolly wird an den Kinokassen vermutlich keine Massen anziehen, was weniger an seiner Qualität liegt als daran, dass er sich mit seiner Grindhouse -Hommage an ein sehr spezifisches Publikum wendet.

Gedreht auf Super-16mm-Analogmaterial präsentiert sich der Film mit einem absichtlich verwaschenen, körnigen Look, der oft an die Ästhetik der offensichtlichen Vorbilder erinnert. Optisch bietet der Film also durchaus einen interessanten Ansatz, mit einer netten Kameraarbeit und soliden Effekten. Doch was die handwerkliche Ausführung und die narrativen Elemente betrifft, fällt das Urteil vieler Zuschauer vernichtend aus: Der Film wird als unterirdisch, vorhersehbar und ohne Sinn und Verstand kritisiert.

In Horror-Sneaks gesehen, raten viele Besucher dringend ab, da der Film nicht nur das Genre nicht bediene, sondern auch an Spannung und Originalität mangele. Die Altersfreigabe ab 18 Jahren unterstreicht die explizite Gewaltdarstellung, die den Film klar für ein erwachsenes Publikum konzipiert. Regisseur Rod Blackhurst greift mit Dolly auf seinen eigenen Kurzfilm Babygirl aus dem Jahr 2022 zurück und entwickelt daraus einen abendfüllenden Spielfilm.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass Blackhurst einen Kurzfilm für die Kinoleinwand verlängert: Sein Drehbuch für den Horrorfilm Night Swim aus 2024 basierte ebenfalls auf einem Kurzfilm aus dem Jahr 2014. Hinter der Maske der titelgebenden Horrorfigur Dolly verbirgt sich die nicht-binäre Wrestlerin Max the Impaler, die hier ihre erste Schauspielrolle übernimmt. Der Name bedeutet übersetzt übrigens Pfählerin und verweist auf die martialische Herkunft der Darstellerin.

Die Besetzung unterstreicht das Bestreben des Films, unkonventionelle Wege zu gehen, auch wenn die inhaltliche Umsetzung bei vielen Zuschauern auf Unverständnis stößt. Dolly positioniert sich somit als Nischenprodukt innerhalb des Puppenhorrors, das durch seine Ästhetik und Besetzung hervorstechen, inhaltlich aber nicht überzeugen kann





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