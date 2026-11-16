Dolores Aveiro kritisiert Portugal-Nationalteam nach Nations-League-Heimschlappe

Dolores Aveiro äußert sich scharf zur Abwesenheit von Cristiano Ronaldo bei der Abschiedszeremonie. Sie fordert mehr Respekt vom portugiesischen Verband und Trainer Jorge Jesus.

Dolores Aveiro, die Mutter des fünfmaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo, hat den Umgang des portugiesischen Nationalteams mit ihrem Sohn scharf kritisiert. Dies geschah unmittelbar nach der deutlichen 1:4-Niederlage des Teams am Samstag in der Nations League gegen Dänemark. Die 71-Jährige äußerte bei einer Veranstaltung im Stadion von Sporting Lissabon gegenüber Journalisten, dass sie sich persönlich über den Sieg der Dänen gefreut habe. Sie begründete diese ungewöhnliche Haltung damit, dass der portugiesische Verband ihren Sohn nicht mit dem nötigen Respekt behandelt habe.

Kritik an der Abschiedszeremonie

Ronaldo hatte Anfang November nach 23 Jahren im Trikot der Nationalmannschaft seinen Rücktritt bekannt gegeben. Um den langjährigen Kapitän zu verabschieden, betraten alle Nationalspieler vor dem Anpfiff gegen Dänemark mit der Rückennummer 7 des Superstars den Rasen. In der siebten Spielminute erhob sich das Publikum, um die Fußball-Legende zu ehren. Dolores Aveiro zeigte sich von dieser Geste wenig bewegt, da ihr Sohn persönlich nicht anwesend war. Ihrer Meinung nach ist eine angemessene Verabschiedung nur dann möglich, wenn der Geehrte selbst anwesend ist.

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Kein Respekt durch Mitspieler

Die 71-Jährige ging auch hart mit den ehemaligen Teamkollegen ihres Sohnes ins Gericht. Auf die Frage, ob die Spieler ihrem Vater den gebotenen Respekt entgegengebracht hätten, antwortete sie kategorisch, dass kein einziger Spieler dies getan habe. Sie vertrat die Ansicht, dass Cristiano Ronaldo von den Verantwortlichen getäuscht worden sei und traurig über den Verlauf der Dinge sei. Konkret nannte sie keine Namen, wer hinter diesen Vorwürfen stecke, betonte aber deutlich, dass der Mangel an Wertschätzung von keiner Seite kam.

Spannung mit Nationaltrainer Jorge Jesus

Auch das Verhältnis zwischen Cristiano Ronaldo und dem Nationaltrainer Jorge Jesus wurde thematisiert. Als ein Journalist Dolores Aveiro nach der Dynamik zwischen ihrem Sohn und dem 72-Jährigen fragte,回应ierte sie knapp und bezieht sich auf die Qualität ihrer eigenen Beziehung zu dem Fragen stellenden. Mit der Aussage, dass das Verhältnis genauso sei, wie dasjenige, das sie zu dem Journalisten habe, deutete sie an, dass kein persönlicher Kontakt zwischen dem Starstürmer und dem Chefcoach bestehe. Eine solche Ebene der Harmonie wurde in ihren Augen im Verband vermisst.

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Erwartungen an Sporting Lissabon

Während die Reaktion des Nationalverbands kritisiert wurde, erwartet Dolores Aveiro eine angemessene Ehrung von Sporting Lissabon. Der portugiesische Klub, bei dem Ronaldo in seiner Jugend spielte, soll ihrem Sohn die Verabschiedung bereiten, die sie sich vom Verband gewünscht hätte. Dies zeigt, dass die Familie die Wertschätzung eher bei dem Verein sieht, der den Aufstieg des Spielers geprägt hat, als bei der aktuellen Nationalmannschaftsführung.

Reaktion von Trainer Jorge Jesus

Nationaltrainer Jorge Jesus reagierte auf die öffentlichen Vorwürfe überraschend verständnisvoll. Auf einer Pressekonferenz erklärte er, dass er verstehe, was Cristiano Ronaldos Mutter gesagt habe. Er betonte, dass eine Mutter eben eine Mutter sei und es nicht einfach sei, Kinder großzuziehen. Für ihn ist das Verhalten der 71-Jährigen normal und er lobte sie als vorbildliche Mutter, was die Situation kurzzeitig zu entspannen scheint.