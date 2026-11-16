Dolores Aveiro bekundet Freude über Portugals Niederlage gegen Dänemark und kritisiert den mangelnden Respekt gegenüber Cristiano Ronaldo im Nationalteam.

Die Mutter von Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, hat im Anschluss an die internationale Begegnung zwischen der portugiesischen und der dänischen Fußballnationalmannschaft schwerwiegende Kritik geübt. Die 71-Jährige äußerte im Rahmen einer Veranstaltung im Stadion von Sporting Lissabon gegenüber Journalisten ihre Zufriedenheit über das Ergebnis des Spiels, da Portugal die Partie verlor. Sie begründete diese ungewöhnliche Haltung damit, dass ihr Sohn und die Verantwortlichen im portugiesischen Fußball nicht den notwendigen Respekt entgegengebracht worden seien.

Der Kontext des Rücktritts und die Zeremonie

Cristiano Ronaldo beendete am Anfang von November nach 23 Jahren seine internationale Karriere als Kapitän der Nationalmannschaft. Der fünfmalige Weltfußballer trat vom Länderspielfußball zurück, woraufhin der portugiesische Verband eine Abschiedszeremonie organisierte. Bei der ersten Partie nach diesem Schritt trugen alle Nationalspieler die Rückennummer 7 ihres ehemaligen Kapitäns. Zudem erhoben sich die Zuschauer in der siebten Spielminute zu Ehren des legendären Spielers.

Also read Nations League: Portugal ehrt Ronaldo – vor allem mit einer heftigen Niederlage gegen Dänemark

Diese Aktionen stießen bei Dolores Aveiro jedoch auf starke Ablehnung. Sie kritisierte den Verband scharf, da die Ehrung ohne die direkte Präsenz von Cristiano Ronaldo stattfand. Ihrer Ansicht nach war eine echte Verabschiedung nur dann angemessen, wenn der betroffene Spieler selbst anwesend war, um den Abschluss seiner Ära mitzugestalten. Die abwesende Legende warf sie den Organisatoren vor, durch ihre Handlungsweise den Respekt vor dem Spieler vermissen zu lassen.

Schwere Vorwürfe gegenüber Mitspielern und Führung

Dolores Aveiro richtete ihre Kritik nicht nur an die Funktionäre, sondern auch an die aktuellen Spieler des Kaders. Als die Frage aufkam, ob ihr Sohn von seinen ehemaligen Teamkollegen respektiert worden sei, verneinte sie dies kategorisch. Sie erklärte, dass sie der Meinung sei, kein einziger Mitspieler habe ihm die gebührende Wertschätzung entgegengebracht. Dieser Mangel an Respekt habe dazu geführt, dass Ronaldo traurig über die Art seines Abschieds gewesen sei.

Advertisement

Neben den Spielern sieht sie auch die Führungsebene in der Pflicht. Laut ihrer Aussage wurden Cristiano Ronaldo und seine Angehörigen von den Verantwortlichen getäuscht. Ob damit spezifische Personen oder das gesamte Management gemeint sind, blieb in ihren Worten jedoch unkonkret. Sie vertrat die Auffassung, dass die Erwartungen an einen würdevollen Abschied nicht erfüllt wurden, was zu ihrer öffentlichen Empörung führte.

Kommentar zum Trainer Jorge Jesus

Ein weiterer Fokus ihrer Kritik lag auf der Beziehung zwischen ihrem Sohn und dem Nationaltrainer Jorge Jesus. Auf die Frage eines Reporters nach der Dynamik im Trainer-Spieler-Team antwortete die Mutter des Stars mit einer deutlichen Metapher. Sie verglich das Verhältnis zwischen dem 72-jährigen Trainer und ihrem Sohn mit dem Verhältnis, das sie selbst zu dem befragenden Journalisten habe. Dies wurde als Hinweis auf einen bestehenden Mangel an persönlichem Kontakt interpretiert.

Diese Aussagen lösten eine Debatte über die Kommunikation innerhalb der Nationalmannschaft aus. Jorge Jesus reagierte daraufhin in einer Pressekonferenz vor der nächsten Begegnung gegen Wales relativ gelassen auf die heftigen Vorwürfe seiner Klientin. Der Trainer zeigte Verständnis für die emotionale Lage der Mutter und verwies darauf, dass er die Äußerungen in den Medien verfolgt habe.

Zukunft der Ehrung und Reaktionen

Dolores Aveiro verortet die Verantwortung für eine angemessene Würdigung ihres Sohnes nun beim Jugendklub Sporting Lissabon. Sie ist der Überzeugung, dass dieser Verein die Ehrung erhalten soll, die dem Nationalverband als Versäumnis erscheint. Für sie ist die Beziehung zur Nationalmannschaft durch die Umstände des Rücktritts belastet, weshalb sie alternative Formen der Anerkennung sucht. Jorge Jesus betonte in seiner Reaktion, dass es für ihn selbstverständlich sei, die Position einer Mutter zu respektieren.

Advertisement

Der Trainer hob hervor, dass das Großziehen von Kindern, insbesondere im Falle von Prominenz, mit besonderen Herausforderungen verbunden sei. Er nannte Dolores Aveiro eine vorbildliche Mutter und erklärte, dass sein eigenes Verhalten stets professionell und verständnisvoll sei. Die angespannte Atmosphäre rund um den Abschied von Cristiano Ronaldo bleibt somit ein zentrales Thema im portugiesischen Fußball, während die Nationalmannschaft unter der Leitung von Jorge Jesus den Fokus auf die kommenden Aufgaben legt.