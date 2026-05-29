Der ehemalige Trainer von Fenerbahce, Spartak Moskau und der belgischen Nationalmannschaft steht kurz vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten FC Bologna. Tedesco, der in Italien geboren ist, würde damit erstmals in seinem Geburtsland als Trainer arbeiten.

Der Trainer Domenico Tedesco steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bologna. Nach übereinstimmenden Berichten von Transfer-Experten wie Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio und Sky Italia haben sich beide Seiten grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Derzeit werden nur noch letzte Vertragsdetails geklärt. Für den 40-jährigen Tedesco wäre es eine besondere Station, denn obwohl er im süditalienischen Rossano geboren wurde, wäre Bologna sein erster Trainerjob in seinem Geburtsland. Bisher samicher Erfahrungen in Deutschland, Russland, Belgien und der Türkei gesammelt. Bologna beendete die letzte Serie-A-Saison auf Rang acht und verpasste damit die Europapokal-Qualifikation.

In der Europa League war das Team zuvor im Viertelfinale am späteren Sieger Aston Villa gescheitert. Tedesco stand bereits seit Monaten auf der Kandidatenliste der Bologneser Verantwortlichen und soll nun den Neuaufbau leiten. Erst Ende April war er überraschend bei Fenerbahce entlassen worden, nach einer 0:3-Niederlage im Derby gegen Galatasaray. Bei Fenerbahce hatte er jedoch eine starke Bilanz: In 45 Pflichtspielen holte er einen Punkteschnitt von 2,0 und gewann im Januar den türkischen Supercup.

Sein Werdegang umfasst zudem Stationen bei Spartak Moskau und als Trainer der belgischen Nationalmannschaft. Ein Engagement in Italien wäre somit der nächste logische Schritt in seiner Karriere





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