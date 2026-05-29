Domenico Tedesco wechselt von Fenerbahce nach Bologna

Der ehemalige und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco wird neuer Chefcoach des FC Bologna. Der Wechsel wäre eine Rückkehr zu seinen Wurzeln und eine schnelle Karrierefortschritt nach Italien.

Der ehemalige und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco (40) soll neuer Chefcoach des FC Bologna werden und damit erstmals in seiner Trainerkarriere in Italien arbeiten. Die Einigung zwischen Tedesco und dem Klub ist bereits geschlossen, und die letzten Gespräche über Vertragsdetails laufen derzeit.

Der Wechsel wäre für Tedesco eine besondere Rückkehr zu seinen Wurzeln, da er im kalabrischen Rossano geboren wurde und später mit seiner Familie nach Deutschland zog. Seine bisherigen Stationen führten ihn nach Deutschland, Russland, Belgien und zuletzt in die Türkei. Ein Engagement in Italien gab es bislang noch nicht





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