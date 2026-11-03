Dominic Buttig tritt als Trainer der Rostock Dolphins zurück

Nach sieben Niederlagen in Folge bittet Dominic Buttig um Entbindung vom Traineramt. Die Rostock Dolphins suchen interimistisch Ersatz, um den Klassenerhalt zu sichern.

Dominic Buttig hat seinen Posten als Cheftrainer der Rostock Dolphins in der 2. Handball -Bundesliga der Frauen zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung fiel nach einer negativen Serie von sieben Niederlagen in den ersten sieben Saisonspielen. Der Vorstand des Vereins hat dem Wunsch des Trainers stattgegeben.

Historie und aktueller sportlicher Abstieg

Die Situation ist für den Verein und die Verantwortlichen besonders schmerzhaft, da die Zusammenarbeit in der Vergangenheit äußerst erfolgreich war. Über drei Jahre hinweg holte Dominic Buttig mit seinem Team die Meisterschaft. In der aktuellen Saison führte er den Klub nach einer Phase von fünfzehn Jahren erfolgreich zurück in die höchste deutsche Spielklasse für Frauen. Die Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga gilt als große sportliche Errungenschaft, die nun durch die aktuelle Krise überschattet wird.

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Die aktuelle Tabellenposition und die Leistungsbilanz stehen in starkem Kontrast zu diesen früheren Erfolgen. Die sieben direkten Niederlagen ohne Punktegewinn waren der unmittelbare Auslöser für die Neukonfiguration im Trainerstab. Dennoch bleibt die Funktion von Dominic Buttig als Geschäftsführer und sportlicher Leiter des Vereins unberührt. Er bleibt dem Verein in diesen Funktionen weiterhin erhalten, was die Trennung auf die rein sportliche Ebene des Trainierens beschränkt.

Reaktionen der Vereinsführung

Steffen Bockhahn, der Klub-Chef der Rostock Dolphins, betonte die professionelle Haltung von Dominic Buttig. Bockhahn erklärte, dass Buttig wahrscheinlich mehr mit der Situation gehadert habe, als es Außenstehende sich vorstellen könnten. Die absolute Professionalität und der unbedingte Wille, die Mannschaft weiterzuentwickeln, seien vorbildlich gewesen. Der Vorstand ist nach wie vor von den fachlichen Fähigkeiten von Dominic Buttig überzeugt.

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Trotz der Anerkennung der persönlichen Einstellung musste die Vereinsführung feststellen, dass es nicht mehr gelungen ist, die Mannschaft zu angemessenen Leistungen zu bringen. Bockhahn bezeichnete diese Entwicklung als bedauerlich für die Spielerinnen, die Fans und für Dominic Buttig selbst. Die Entscheidung wird somit als notwendiger Schritt zur Rettung der Saison betrachtet, obwohl die Gründe für den Leistungsabfall im Text nicht detailliert aufgeschlüsselt werden.

Interimslösung und Perspektiven

Zur Überbrückung der Zeit bis zur Suche eines neuen Cheftrainers übernehmen Lothar Goldschmidt und Jana Kokot die Verantwortung. Lothar Goldschmidt ist bisher Trainer der zweiten Mannschaft, während Jana Kokot als Trainerin der A- und B-Jugend tätig ist. Diese beiden Personen werden die Aufgaben auf der Bank und im Training interimistisch wahrnehmen, um Kontinuität im Trainingsalltag zu gewährleisten.

Es ist noch nicht endgültig entschieden, wer das Cheftraineertamt dauerhaft übernimmt. Die Vereinsführung betont jedoch, dass der Klassenerhalt absolut im Bereich des Möglichen liege. Die interimistische Besetzung durch erfahrene Nachwuchs- und Zweitmannschaftstrainer soll stabilisierend wirken, um die Spielerinnen für die verbleibenden Spiele zu motivieren. Die Zukunft des Teams hängt nun davon ab, wie schnell eine dauerhafte Lösung gefunden und die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs gebracht wird.