Dominik Axmann: Kein Aufgeben trotz zweitem Kreuzbandriss

Der Handball-Profi Dominik Axmann ist wieder auf dem Weg zur Rückkehr in den Handball-Betrieb. Nach seinem zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie hat er sich entschieden, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen. Er plant, im Juli fit in die Vorbereitung zur Saison 2026/27 zu starten.

Dominik Axmann ist wieder auf dem Weg zur Rückkehr in den Handball -Betrieb. Der 26-jährige Spieler des HSV Hamburg hat sich nach seinem zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie entschieden, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen.

Axmann hat eine lange Krankenakte, mit zwei Kreuzbandverletzungen, Bänderrissen, Fußbrüchen und einer Waden-OP. Trotzdem hat er sich immer wieder zurückgekämpft und ist jetzt wieder im Training. Die Ärzte haben ihn aufgeklärt, dass das Kreuzband nicht komplett durchgerissen war, sondern nur angerissen. Sie haben entschieden, keinen erneuten Eingriff durchzuführen und stattdessen auf eine muskuläre und reaktive Stabilisierung des Kniegelenks zu setzen.

Axmann ist optimistisch und plant, im Juli fit in die Vorbereitung zur Saison 2026/27 zu starten. Er denkt nicht ans Aufhören, sondern will noch einmal Handball spielen und angriffen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dominik Axmann HSV Hamburg Handball Kreuzbandriss Rückkehr Training Ärzte Stabilisierung Kniegelenk Optimismus Saison 2026/27

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Handball: HSV Hamburg enttäuscht in eigener Halle gegen GöppingenDer HSV Hamburg hat sein Auf und Ab in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Beim 28:34 (13:16) gegen Frisch Auf Göppingen an Pfingstmontag klappte kaum etwas. Dabei feierte ein Publikumsliebling nach langer Pause sein Comeback.

Read more »

SCM Rostock verpflichtet französischen Rückraumstar Thibaud Briet – neuer Fokus auf Klimaschutz im HandballDer Handball-Bundesligist SCM Rostock hat den 2,05 m großen französischen Rückraumspieler Thibaud Briet von HBC Nantes verpflichtet. Briet, Vize‑Weltmeister und zweifacher Pokalsieger, verbindet sportliche Höchstleistungen mit einem ambitionierten Klimaprojekt: Für jedes seiner Tore wird ein Baum gepflanzt.

Read more »

Alphonso Davies: Comeback von Kreuzbandriss-Patienten wird wohl nicht zu Beginn der WM-Vorrunde startenAlphonso Davies, der Linksverteidiger des FC Bayern und Nationalspieler Kanadas, hat sich vor der WM erneut verletzt und wird wohl nicht zum Einsatz kommen. Der Coach Jesse Marsch betont die Vorsicht bei seinem Comeback und die Notwendigkeit, einen Prozess zu entwickeln, der ihn keinem weiteren Risiko aussetzt.

Read more »

Dominik Axmann:Der Handball-Profi von HSV Hamburg spricht über seine langen Monate der Ungewissheit und seine Entscheidung, auf einen weiteren Eingriff zu verzichten. Jetzt will er sich wieder auf die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 konzentrieren.

Read more »