Dominik Axmann und Isabelle Dölle heiraten

Dominik Axmann und Isabelle Dölle haben sich das Ja-Wort gegeben. Die beiden Handball-Profis haben nach Jahren mit Bundesliga-Stress, Verletzungssorgen und sportlichen Herausforderungen ihre Ehe gefeiert.

Dominik Axmann (26) kämpft beim HSV Hamburg ums Comeback, Isabelle Dölle (27) nach der abgelaufenen Saison ihre erfolgreiche Karriere beim Buxtehuder SV. Die Sektkorken knallten, Freunde und Familie jubelten, das Brautpaar strahlte verliebt um die Wette: Dominik Axmann (26/HSV Hamburg) und Isabelle Dölle (27/Buxtehuder SV) haben geheiratet.

Die beiden Handball-Profis, die seit Oktober 2020 ein Paar sind, gaben sich das Ja-Wort. Nach Jahren mit Bundesliga-Stress, Verletzungssorgen und sportlichen Herausforderungen folgt für die beiden damit der schönste Schritt: die Ehe. Profis des HSV Hamburg wie Moritz Sauter, Elias Kofler und Andreas Magaard sowie ehemalige Mitspieler wie Nicolai Theilinger, Alexander Hartwig, Thies Bergmann und Leif Tissier. Auch viele aktuelle und ehemalige Bundesliga-Spielerinnen des BSV ließen sich die Feier nicht entgehen, darunter Teresa von Prittwitz und Levke Kretschmann.

Besonders weit angereist war Vizeweltmeisterin Emmy Vogel (geb. Bölk), die eigens aus Budapest kam. Axmanns Trauzeuge war Hockey-Nationalspieler Hannes Müller, Dölles Trauzeugin war ihre langjährige Schulfreundin Ann-Christin. Wir hatten dann am Samstag noch eine freie Trauung mit anschließender Feier.

Das war wunderschön und sehr emotional, sagt Axmann im Gespräch mit SPORT BILD. In Schleswig wurde das Brautpaar gefeiert. Auf diesen Tag habe das Paar lange hingefiebert. Dass jetzt alles so schön geworden ist, bedeutet mir sehr viel, sagt der HSV-Profi.

Dölle ergänzt: Es war genau der Tag, den wir uns gewünscht haben. Mit unseren Familien und Freunden zu feiern, war etwas ganz Besonderes. Für Axmann war die Hochzeit nach einer langen Leidenszeit ein ganz besonderer Meilenstein. Der Rückraumspieler kämpft seit Monaten um sein Comeback nach erneuten Problemen am rechten Knie.

Umso wichtiger war ihm, diesen Tag ohne Schmerzen erleben zu können. Ich kann meine Frau über die Schwelle tragen, sagt Axmann grinsend. Während Axmann weiter an seiner Rückkehr auf das Handballfeld arbeitet, hat Isabelle Dölle ihre Karriere inzwischen beendet. Die ehemalige Bundesliga-Spielerin widmet sich künftig voll ihrem Beruf in der Schifffahrtsbranche.

Für mich ist es an der Zeit, das Kapitel Leistungssport zu schließen, erklärt sie. Nach den Feierlichkeiten geht es für Isi und Axel zunächst nach Budapest zur großen Hochzeitsfeier von Emmy Vogel. Anschließend folgen elf Tage Flitterwochen in Kroatien. Nach Jahren voller Herausforderungen beginnt für die beiden nun ein neues Kapitel.

Für Axel und Isi war längst nicht immer alles easy - am Ende aber wunderschön





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