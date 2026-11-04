Dominik Hrib debütiert für tschechische U17-Auswahl in Dresden

Dominik Hrib spielt beim Länderspiel gegen Deutschland. Der 16-Jährige ist das erste Talent im HC Elbflorenz mit Vater in der ersten Mannschaft.

Dominik Hrib absolviert am Samstag ein historisches Spiel für die tschechische U17-Handballnationalmannschaft in seiner Heimatstadt Dresden. Der 16-jährige Rückraumspieler gilt als das erste Talent des HC Elbflorenz, dessen Vater Martin Hrib ebenfalls für den Verein in der ersten Mannschaft aktiv war. Dieses Doppelte aus Familientradition und lokaler Verbundenheit unterstreicht die besondere Bedeutung dieses Auftritts.

Historischer Moment in der Ballsport Arena

Das Spiel findet am Samstag um 16 Uhr in der Ballsport Arena statt, wo die deutsche und die tschechische Auswahl aufeinandertreffen. Dominik Hrib freut sich auf dieses Debüt, das er als etwas ganz Besonderes beschreibt. Er betont, dass er mit Dankbarkeit und Stolz in die Partie geht und dieses Erlebnis als wichtigen ersten Schritt in seine internationale Karriere betrachtet. Das Ziel bleibt dabei die Aufnahme in die tschechische Herren-Nationalmannschaft.

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Familiäre Handballtradition und Herkunft

Sein Vater Martin Hrib, heute 49 Jahre alt, war ebenfalls erfolgreicher Handballer und trat 2005 bei der Weltmeisterschaft in Tunesien für Tschechien an. Martin Hrib spielte von 2010 bis 2012 beim HC Elbflorenz und schaffte in dieser Zeit den Aufstieg der Profis von der fünften in die vierte Liga. Auch Dominiks Mutter Lucie war eine erfolgreiche Handballerin, wodurch Dominik quasi in die Sportart hineinwuchs.

Integration und sprachliche Anpassung

Trotz seiner tschechischen Wurzeln, zu denen seine Eltern nach ihrer Übersiedlung nach Dresden im Jahr 2005 beitrugen, ist Dominik in Dresden geboren. Er bezeichnet die sächsische Metropole als seine Heimatstadt und gibt zu, dass man ihm aufgrund seiner fluenten Deutschkenntnisse nie einen tschechischen Pass anmerkt. Die Kommunikation mit seinen neuen Mitspielern in der Auswahl hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, nachdem er Anfangs noch per SMS auf Tschechisch kommunizierte.

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Trainingslager und Vorbereitung

Die tschechische U17-Auswahl trifft sich am Donnerstag in Lovosice zur Trainingseinheit. Dort findet bereits am Freitag ein Testspiel gegen das deutsche Team statt, bevor die Reisegruppe nach Dresden weiterzieht. Kurioserweise reist Dominik Hrib, obwohl er fast um die Ecke wohnt, eigens an, um an den offiziellen Vorberichten teilzunehmen. Bekannte Gesichter im Team hat er bereits durch den Beachhandball-Sport, was die Teamdynamik erleichtert.

Weitere Begegnungen im Programm

Nach dem U17-Auftakt treffen am gleichen Tag um 18.30 Uhr auch die U21-Teams aufeinander. Dominik Hrib ist bereit, diese Herausforderungen zu nutzen, um seine technischen Fähigkeiten weiter zu schärfen. Die Kombination aus familiärer Unterstützung und lokaler Verankerung in Dresden bildet die Grundlage für seine ambitionierte sportliche Zukunft. Die Medien in der Region verfolgen sein Debüt mit besonderem Interesse.