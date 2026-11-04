Dominik Hrib: HC Elbflorenz Talent debütiert für tschechische Nationalmannschaft

Dominik Hrib vom HC Elbflorenz spielt sein erstes Spiel für Tschechisch U17 in Dresden. Der 16-Jährige folgt mit dem Vater Martin Hrib in die Nationalmannschaft und träumt von der Bundesliga.

Dominik Hrib schreibt einzigartige Sportgeschichte im Dresdner Handball. Der 16-jährige Rückraumspieler vom HC Elbflorenz gibt sein Debüt in der tschechischen U17-Nationalmannschaft. Dieses historische Ereignis findet direkt in seiner Heimatstadt Dresden statt. Er ist der erste Akteur des Vereins, dessen Vater Martin Hrib ebenfalls für die erste Elf aktiv war.

Talent aus Dresden spielt für Tschechien

Dominik Hrib wurde in Dresden geboren und wuchs in der sächsischen Metropole auf. Seine Eltern stammen aus Tschechien und zogen erst im Jahr 2005 nach Deutschland. Obwohl er einen tschechischen Pass besitzt, gibt er sich sprachlich fast vollständig integriert. Er gibt an, hauptsächlich Deutsch zu sprechen und versteht sich mit seinen tschechischen Teamkollegen mittlerweile sehr gut. Die Kommunikation verlief anfangs über Handynachrichten mit einfachen Satzstrukturen, doch das Niveau hat sich deutlich verbessert.

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Historische Vaterschaft und sportlicher Weg

Die familiäre Bindung zum Handball ist bei Martin Hrib tief verwurzelt. Der 49-jährige Vater spielte 2005 in Tunesien für Tschechien bei der Weltmeisterschaft mit. Von 2010 bis 2012 trat er für den HC Elbflorenz an und stieg mit der Mannschaft von der fünften in die vierte Liga auf. Dominik wuchs quasi in die Sportart hinein. Auch seine Mutter Lucie war eine erfolgreiche Handballerin. Diese familiäre Prägung ebnete ihm den direkten Weg in die Jugendförderung des Vereins.

Termine und Trainingslager in Lovosice

Die Nationalmannschaft trifft sich zunächst am Donnerstag in der tschechischen Stadt Lovosice. Dort findet das erste Trainingslager statt. Bereits am Freitag folgt ein Spiel gegen die deutsche Auswahl im tschechischen Lager. Danach reist die Delegation nach Dresden weiter. Die Partie gegen die deutsche U17-Auswahl beginnt am Samstag um 16 Uhr in der Ballsport Arena. Anschließend spielen die U21-Teams beider Nationen um 18:30 Uhr auf dem Parkett.

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Ambitionen und Zukunftsvisionen

Dominik Hrib betrachtet dieses Debüt als besonderen, aber nur ersten Schritt. Er ausdrückt großen Stolz und Dankbarkeit für die Berufung. Sein klares Ziel ist die Aufnahme in die tschechische Herren-Nationalmannschaft. Langfristig strebt er einen Profivertrag an. Er möchte in der Bundesliga Erfahrungen sammeln. Ein Rückkehr nach Dresden als Bundesligaprofi wäre für ihn eine ideale Perspektive.

Integration und Vereinsperspektive

Dank seiner Vorerfahrungen im Beachhandball kennt er einige tschechische Mitspieler bereits. Diese Verbindung erleichtert die Integration in das neue Team. Martin Hrib verfolgt die Entwicklungen seines Sohnes mit Interesse. Er hofft auf einen souveränen Verlauf der U17- und U21-Spiele. Die sportliche Kontinuität zwischen Vater und Sohn zeigt sich nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch in den Ambitionen bezüglich des Dresdner Vereins.