Dominik Kahun kehrt nach acht Jahren in die DEL zurück

Der deutsche Nationalspieler Dominik Kahun geht zurück zu Red Bull München in die Deutsche Eishockey Liga. Nach Stationen in der NHL und der Schweiz will der 30-Jährige nun wieder in der DEL spielen und mit seiner Familie sesshaft werden.

Nationalspieler Dominik Kahun kehrt nach acht Jahren in der NHL und der Schweiz in die Deutsche Eishockey Liga ( DEL ) zu Red Bull München zurück. Es fühlt sich wie ein großes und emotionales Homecoming an.

Es ist der perfekte Zeitpunkt für mich und meine Familie, hier Wurzeln zu schlagen, sagte der 30-Jährige, der mit der DEB-Auswahl bei seiner neunten WM nach der Vorrunde ausgeschieden war. Kahun spielte bereits von 2014 bis 2018 in München und gewann dreimal in Folge die deutsche Meisterschaft.

Nach dem Silbercoup von Pyeongchang wechselte er in die NHL, in der er für die Chicago Blackhawks, die Pittsburgh Penguins, die Buffalo Sabres und die Edmonton Oilers 188 Spiele bestritt. 2021 kehrte er nach Europa zurück zum SC Bern, wo er zu den Topscorern der National League gehörte, mit Lausanne wurde er 2025 Vizemeister. Der Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen, sagte Red-Bull-Manager Christian Winkler, als sich nun die Chance ergeben hat, Dominik im besten Eishockeyalter zurückzuholen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dies zu realisieren.

In der Nationalmannschaft gehört Kahun seit Jahren zu den stärksten Offensivkräften, er ist einer von nur vier doppelten Silberhelden, die 2018 und 2023 sensationell ins Finale vorstießen. Bei der laufenden WM in der Schweiz blieb er allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück und verbuchte keinen einzigen Scorerpunkt





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