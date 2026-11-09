Domino im Stream: Tony Scotts Actionthriller mit Keira Knightley

Der Actionthriller Domino von Tony Scott mit Keira Knightley ist hierzulande ab 16 Jahren freigegeben. Ohne Account lässt er sich erst ab 22 Uhr streamen, mit Anmeldung jederzeit.

Der Actionthriller Domino von Regisseur Tony Scott erzählt die Geschichte der jungen Frau Domino Harvey, gespielt von Keira Knightley, die ihr privilegiertes Leben hinter sich lässt. Der Film aus dem Jahr 2005 ist aktuell im Streaming verfügbar, wobei sich der Zugang nach der Altersfreigabe richtet. Im Mittelpunkt steht ihr Entschluss, einen gefährlichen Beruf zu ergreifen.

Hierzulande ist Domino ab 16 Jahren freigegeben. Wer den Film ohne Account schauen möchte, kann ihn erst ab 22 Uhr starten. Wer sich anmeldet und sein Alter bestätigt, kann den Stream dagegen jederzeit beginnen.

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Domino Harvey wächst in wohlhabenden Verhältnissen auf

Domino Harvey wächst in wohlhabenden Verhältnissen auf, kann mit diesem Leben jedoch wenig anfangen. Stattdessen entscheidet sie sich dafür, Kopfgeldjägerin zu werden. Ihr Weg in diesen Beruf bildet den Kern der Handlung.

Domino schließt sich dem erfahrenen Ed Moseby an, der von Mickey Rourke verkörpert wird, und dessen Team an. In dieser Gruppe prägen zunächst Vorurteile und Konkurrenz das Miteinander. Domino muss sich ihren Platz erst verdienen, bevor sie von den anderen Mitgliedern ernst genommen wird.

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Der Film erzählt diese Entwicklung nicht als geradlinige Karrieregeschichte, sondern als Abfolge von Reibung, Misstrauen und gefährlichen Einsätzen. Gerade diese Spannung zwischen Herkunft und Berufswahl gilt als einer der Gründe, warum die Figur im Mittelpunkt des Films steht.

Kritiken werten Inszenierung und Schauspiel als Stärken

Domino wurde bei seiner Veröffentlichung überwiegend negativ bewertet, doch die Inszenierung und die schauspielerischen Leistungen werden auch heute noch gelobt. Viele Stimmen sehen darin den Grund, warum der Film bis in die Gegenwart interessant geblieben ist.

Eine Stimme beschreibt den Film als unbeschreiblich seltsam und zugleich unglaublich unterhaltsam. Sie hebt hervor, dass die Action spannend, die Geschichte bizarr und der Stil vollkommen eigenständig sei, weshalb Tony Scotts Werk als sein verrücktester Film gelte.

Eine weitere Stimme vergleicht die Atmosphäre mit einem Quentin-Tarantino-Film unter Drogeneinfluss. Die Figuren seien grell, selbstverliebt und bewegten sich in alle Richtungen, wodurch der Film über seine gesamte Laufzeit unberechenbar wirke. Eine dritte Stimme bezeichnet ihn als eine Art 21 Jump Street auf Speed, mit einer Prise Natural Born Killers.

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Ungewöhnlicher Actionthriller für eigenwillige Filmabende

Domino eignet sich vor allem für Zuschauerinnen und Zuschauer, die ungewöhnliche Actionthriller mögen. Ebenso richtet sich der Film an alle, die eine eigenwillige visuelle Handschrift schätzen.

Tony Scott setzt auf eine temporeiche Inszenierung mit schnellen Schnitten, ungewöhnlichen Kameraeinstellungen und einer bewusst überdrehten Bildsprache. Diese Mittel prägen den Film stärker als eine klassische Handlungsstruktur und machen ihn für Fans experimenteller Kinoerfahrungen attraktiv.

Wer einen ungewöhnlichen, visuell auffälligen und kompromisslosen Actionthriller sucht, kann mit Domino einen interessanten Filmabend verbringen. Eine klassische Hochglanz-Actiongeschichte sollte man allerdings nicht erwarten.