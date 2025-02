Dončić Debütiert bei den Lakers: Nowitzki dabei, Fans begeistert

Luka Dončićs Debüt für die Los Angeles Lakers war ein voller Erfolg. Der Star-Guard zeigte trotz einiger Schwierigkeiten eine solide Leistung und begeisterte die Fans in der Crypto.com-Arena. Dirk Nowitzki war ebenfalls dabei und unterstützte seinen ehemaligen Teamkollegen.

Luka Dončić s Debüt für die Los Angeles Lakers war zwar nicht perfekt, dennoch sorgte der Basketball-Star für Begeisterung in der Stadt der Engel. Das erste Spiel des Superstars für seinen neuen Verein war ein großes Ereignis, das auch Dirk Nowitzki nicht verpassen wollte. Der ehemalige NBA -Spieler war mit dabei, um Dončić s Premiere bei den Lakers zu verfolgen. Die Lakers besiegten die Utah Jazz mit 132:113 in einem dominanten Spiel.

Dončić selbst lieferte eine solide Leistung mit 14 Punkten, fünf Rebounds und vier Assists in 23 Minuten Einsatzzeit. Trotz einiger Schwierigkeiten im Spielverlauf, zeigte der Slowene, dass er ein wertvolles Mitglied der Lakers sein wird. Die Atmosphäre in der Crypto.com-Arena war elektrisch, viele Stars waren im Publikum, darunter die Sängerin Adele, der ehemalige Box-Weltmeister Floyd Mayweather Jr., der Schauspieler Will Ferrell und der Musiker Flea. Jeder Zuschauer fand ein gelbes Dončić-Shirt auf seinem Platz vor, ein Zeichen für die große Vorfreude und die Begeisterung für den neuen Star der Lakers. Dončić selbst war von der warmen Aufnahme durch die Fans und den Klub beeindruckt. Er bezeichnete es als 'einen speziellen Moment'. Dončić wechselte vor kurzem in einem Blockbuster-Deal von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers. Der Transfer war für beide Seiten eine große Überraschung, auch für Nowitzki, der mit Dončić eine Saison in Dallas verbracht hatte. 'Das bedeutet mir viel. Er ist ein Freund, ein Mentor', sagte Dončić über Nowitzki.Die Lakers sind nach dem Trade von Dončić und dem Wechsel von Anthony Davis zu den Mavericks in einer aufregenden Phase. Die Fans sind gespannt, wie sich die beiden Teams in der kommenden Saison entwickeln werden.Zuletzt hatte sich Dončić mit einer Adduktorenzerrung verletzt und soll laut ESPN bis zu einem Monat pausieren. Anthony Davis hatte sich am Wochenende im dritten Viertel an die Leiste gegriffen und das Spielfeld verlassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 31-Jährige starke 26 Punkte, 16 Rebounds und sieben Assists erzielt. Zuvor hatte Davis bereits fünf Spiele - die letzten drei mit den Lakers und die ersten beiden mit den Mavs - wegen einer Bauchmuskelzerrung verpasst.





