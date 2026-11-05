Donald Trump spricht offen über eine mögliche Ablösung von Verteidigungsminister Pete Hegseth nach den Wahlniederlagen der Republikaner und der Machtübernahme der Demokraten im Kongress.

Donald Trump hat am Mittwoch offen angedroht, den US-Verteidigungsminister Pete Hegseth aus seinem Amt zu entlassen, falls dieser für die jüngsten Wahlniederlagen der Republikaner verantwortlich gemacht werden soll. Diese Aussage traf der frühere US-Präsident, als er von Journalisten auf die Möglichkeit einer personellen Änderung an der Spitze des Pentagon angesprochen wurde. Der Konflikt spitzt sich zu, da die Demokraten nun die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus halten und Trumps Handlungsspielraum in den verbleibenden zwei Amtsjahren deutlich eingeschränkt wird.

Hegseth als Sündenbock für Wahlniederlage?

Ein Berater Trumps bestätigte gegenüber dem Sender CBS News, dass Verteidigungsminister Hegseth möglicherweise auf einer Abschaliste steht, wenn nach der verlorenen Wahl jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Neben Hegseth sollen auch Admiral Brad Cooper und eine weitere Person als Sündenböcke dienen. Es wird berichtet, dass alle drei Trump teilweise geschönte Lagebilder übermittelt haben könnten, um ihm das zu sagen, was er hören wollte, anstatt die realen geopolitischen Risiken eines Konflikts mit dem Iran unverblitzt darzustellen.

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Donald Trump selbst räumte ein, dass der Konflikt mit dem Iran zu einem kurzfristigen Anstieg der Benzinkosten beigetragen habe. Dennoch betonte er, dass er in Zukunft wieder zu ähnlichen harten Maßnahmen greifen würde, da er den Iran daran hindern müsse, über eine Atombombe zu verfügen. Gleichzeitig zeigten sich Unsicherheiten in der administrativen Planung, da Trump zwischen einer Wiederaufnahme umfassender Kampfhandlungen und diplomatischen Lösungen schwankt.

Schwere Vorwürfe gegen die Pentagon-Führung

Pete Hegseth sieht sich nicht nur aufgrund der strategischen Fehleinschätzungen im Iran-Konflikt unter Druck. Ihm werden schwerwiegende Fehlentscheidungen vorgeworfen, darunter die Billigung tödlicher Angriffe gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Karibik. Zudem wird ihm vorgeworfen, dutzende hochrangige Militärführungskräfte grundlos entlassen zu haben, was die Struktur des Pentagons erheblich geschwächt haben soll.

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Kritiker innerhalb des Umfelds führen an, dass Hegseth die Risiken eines Krieges systematisch heruntergespielt habe. Im Gegensatz dazu soll eine andere Figur, namens Caine, mehrfach vor den negativen Folgen eines Angriffs auf den Iran gewarnt haben. Zu den prognostizierten Gefahren gehörte ein drohender Munitionsmangel und die Eskalation der Lage, die von der aktuellen Führungsebene des Verteidigungsministeriums nicht angemessen berücksichtigt wurde.

Konsequenzen durch demokratische Mehrheit im Kongress

Die politische Situation für Donald Trump hat sich durch den Sieg der Demokraten bei den jüngsten Kongresswahlen drastisch verschlechtert. Die Oppositionspartei hat den Republikanern die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus deutlich entreißen können. Dieses Ergebnis wird dazu führen, dass Trump die Ausübung seiner Präsidentschaft in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit erheblich erschwert wird. Die Demokraten verfügen nun über die notwendigen Instrumente, um seine Politik aktiv zu blocken.

In einer warnenden Ansprache an die neu gewonnene Mehrheit im Kongress drohte Trump damit, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn könnte die Demokratische Partei zerstören. Er führte jedoch keine Begründung für diese drastische Warnung an. Mögliche Anklagepunkte, die in diesem Kontext diskutiert werden, umfassen eine Palette schwerer Verfehlungen, darunter Kriegsverbrechen, Machtmissbrauch, Hochverrat, Annahme von Bestechungsgeldern, illegale Entführungen sowie das Ignorieren gerichtlicher Anweisungen. Diese Liste zeigt die extreme Polarisierung im amerikanischen politischen System und die gravierenden Risiken, die aus der aktuellen Machtbalance resultieren.