Nach der Verlust der Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus steht Verteidigungsminister Pete Hegseth unter Druck. Präsident Trump bewertet die Rolle im Iran-Konflikt neu und prüft Personalwechsel im Pentagon.

Präsident Donald Trump hat in einer am Donnerstag, dem aktuellen Wochentag, veröffentlichten Videobotschaft öffentlich gemacht, dass er die Ablösung von Verteidigungsminister Pete Hegseth erwägt. Diese Ankündigung erfolgte auf die direkte Frage eines Journalisten am Mittwoch, ob ein Personalwechsel im Pentagon geplant sei. Die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Besetzung dieses Schlüsselamtes korreliert eng mit der jüngsten politischen Niederlage der Republikanischen Partei bei den Wahlen zum US-Kongress. Trump stand nun vor der Aufgabe, die Verantwortlichkeiten für das Ergebnis neu zu gewichten und strategische Konsequenzen für seine Regierungszeit zu ziehen.

Rolle von Hegseth im Iran-Konflikt

Der Verteidigungsminister gilt als entschiedener Befürworter militärischer Maßnahmen gegen den Iran und hat in der Vergangenheit, ähnlich wie der Präsident selbst, fälschlicherweise bestimmte militärische Szenarien dargestellt. Innerhalb der Beraterrunde wurde diskutiert, dass Hegseth die Risiken eines Krieges mit Teheran systematisch heruntergespielt habe. Experten und interne Quellen weisen darauf hin, dass er zusammen mit weiteren Militärs dem Präsidenten geschönte Lagebilder vorgelegt habe, anstatt die tatsächliche, oft prekäre militärische und logistische Situation im Nahen Osten transparent darzustellen.

Also read Donald Trump bedroht mit Abberufung von Verteidigungsminister Pete Hegseth

Die Kritik an Hegseth beschränkt sich nicht nur auf seine Haltung zur Iran-Politik. Ihm werden zudem diverse weitere Verstöße zur Last gelegt, darunter die Billigung tödlicher Angriffe gegen vermeintliche Drogenhändler in der Karibik ohne ausreichende juristische Grundlage. Zudem sorgte die grundlose Entlassung Dutzender hochrangiger Militärführungskräfte für Unruhe in den Reihen der Streitkräfte. Sein Führungsstil hat ihm innerhalb des Militärs und in politischen Kreisen wenig Sympathien erworben und seine Position weiter geschwächt.

Alternative Kandidaten und interne Warnungen

Bevor der offizielle Verdacht auf die Ablösung fiel, hatte der Sender CBS News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass Trump seine Berater nach der Wahl bereits nach Sündenböcken für die Niederlage habe suchen lassen. Ein Berater des Präsidenten äußerte damals, dass Hegseth auf einer möglichen "Abschussliste" stehe, da jemand für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht werden müsse. Neben Hegseth wurden auch andere hohe Militärs wie Admiral Brad Cooper als mögliche Ersatzkandidaten für die Rolle des Sündenbocks genannt.

Advertisement

Ein weiterer Name in den internen Überlegungen war Colonel Caine, der jedoch mehrfach vor ungewünschten Folgen eines Angriffs auf den Iran gewarnt hat. Caine hatte explizit auf einen drohenden Munitionsmangel hingewiesen, der durch einen eskalierenden Konflikt entstehen könnte. Diese warnenden Stimmen standen im starken Kontrast zu den oft optimistischen oder verharmlosenden Darstellungen, die Hegseth und andere Befürworter des harten Kurses an Trump herangetragen hatten. Der Präsident scheint nun die Warnungen vor den logistischen Grenzen der US-Militärmaschinerie stärker zu berücksichtigen.

Politische Folgen und neue Mehrheitsverhältnisse

Die aktuelle Personaldebatte findet vor dem Hintergrund einer schweren Niederlage der Republikanischen Partei statt. Durch den Sieg der Oppositionspartei konnten die Demokraten die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus deutlich an sich reißen. Diese neue Mehrheitsverteilung wird es der Administration von Donald Trump erheblich erschweren, seine Agenda in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit durchzusetzen. Der Präsident selbst räumte ein, dass sein Handeln, insbesondere im Nahost-Konflikt, die Benzinpreise kurzfristig leicht erhöht habe, was möglicherweise zum Wählerunmut beigetragen hat.

Trotz der Kritik an den wirtschaftlichen Auswirkungen der Konfliktpolitik betonte Trump, dass er die militärische Einschätzung der Iran-Bedrohung weiterhin für korrekt halte. Er erklärte, dass er bei einer noch einmaligen Gelegenheit die gleichen Entscheidungen treffen würde, da es langfristig die einzige Möglichkeit sei, zu verhindern, dass der Iran über eine Atombombe verfügt. Diese klare Haltung kontrastiert jedoch mit der internen Unsicherheit, die laut interner Quellen bezüglich des weiteren Umgangs mit dem Iran herrscht. Trump schwankt derzeit zwischen der Wiederaufnahme umfassender Kampfhandlungen und der Suche nach einer diplomatischen Beilegung des Konflikts.

Ambitionen der Demokraten und Amtsenthebung

Die neue demokratische Mehrheit im Kongress hat bereits diverse schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten und sein Umfeld formuliert. Diese reichen von dem Vorwurf, Kriegsverbrechen begangen zu haben, über die Umgehung des Kongresses bis hin zu Beschuldigungen wegen Hochverrats und Machtmissbrauchs. Weitere Punkte sind die Annahme von Bestechungsgeldern, illegale Entführungen, das Ignorieren gerichtlicher Anweisungen, Erpressung, Selbstbereicherung sowie der Missbrauch von Begnadigungen. Diese Liste dient den Demokraten als Grundlage für mögliche politische Säuberungsversuche.

Advertisement

Angesichts dieser drohenden Konfrontation warnte Präsident Trump die Demokraten vor der Einleitung eines neuen Amtsenthebungsverfahrens. Er argumentierte, dass ein solches Vorgehen die Demokratische Partei selbst zerstören würde, und begründete dies nicht näher. Die Situation zeigt, dass das Ende der ersten Amtsperiode von Trump von einer extremen politischen Polarisierung geprägt ist, in der Personalentscheidungen im Kabinett direkt mit der Machtbalance im Kongress verknüpft sind und jede Schwächung der Exekutive durch die Legislative sofort auf die Besetzung der Ministerposten zurückwirkt.