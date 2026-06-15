Donald Trump feiert 80. Geburtstag mit Käfigkampf-Veranstaltung

Donald Trump hat sich pünktlich zum 80. Geburtstag eine Käfigkampf-Veranstaltung vor dem Weißen Haus ausrichten lassen. Der Kampfsportverband Ultimate Fighting Championship (UFC) war mit dabei und hatte insgesamt 14 Mixed-Martial-Arts-Kämpfer für die Veranstaltung aufgeboten.

Donald Trump ist am Sonntag 80 Jahre alt geworden und hat sich pünktlich zum Geburtstag eine Käfigkampf-Veranstaltung vor dem Weißen Haus ausrichten lassen. Der Kampfsportverband Ultimate Fighting Championship ( UFC ) war mit dabei und hatte insgesamt 14 Mixed-Martial-Arts-Kämpfer für die Veranstaltung aufgeboten.

Die Kämpfe sollten unter dem Motto 'Freedom 250' stattfinden, einer Anspielung auf den 250. Jahrestag der US-Gründung, den die Vereinigten Staaten am 4. Juli landesweit feiern. Rund 4000 Gäste waren eingeladen, die Kämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses zu verfolgen.

Für weitere 125.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren Großleinwände außerhalb des Präsidentensitzes eingerichtet. Nur kurz bevor die Prügelshow losging, hatte Trump eine Einigung auf ein Rahmenabkommen mit Iran verkündet





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Donald Trump 80. Geburtstag Käfigkampf-Veranstaltung Ultimate Fighting Championship UFC Freedom 250

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