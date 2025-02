Donald Trump gegen Papier-Strohhalme: Rückkehr zum Plastik in den USA

US-Präsident Donald Trump hat die Verwendung von Papier-Strohhalmen in den USA in Frage gestellt und eine Rückkehr zum Plastik beworben. Er kritisierte die Funktionsweise von Papier-Strohhalmen und unterzeichnete eine Anordnung, die die US-Regierung vom Einsatz von Papier-Strohhalmen abhält. Dieser Schritt wird in Deutschland und der EU auf scharfe Kritik stoßen, da die Verwendung von Plastik-Strohhalmen bereits verboten ist, um die Umwelt zu schützen.

Seit Langem engagieren sich Umweltschützer für die Reduzierung von Plastik-Strohhalmen und setzen sich für umweltfreundlichere Alternativen wie Papier-Strohhalme ein. Die Verwendung von Plastik-Strohhalmen wird weltweit kritisiert, da sie zu Umweltverschmutzung beitragen und in der Natur lange verweilen. In der Europäischen Union ist der Verkauf von Plastik-Strohhalmen seit Mitte 2021 verboten, um den Schutz der Umwelt zu gewährleisten.

Doch die Debatte um die besten Alternativen für Plastik-Strohhalme zieht sich auch in die USA. Dort hat der jetzige US-Präsident Donald Trump die Verwendung von Papier-Strohhalmen in Frage gestellt und eine Rückkehr zum Plastik beworben. In einem öffentlichen Statement kritisierte Trump die Funktionsweise von Papier-Strohhalmen und betonte, dass sie nicht für heiße Getränke geeignet seien. Er unterzeichnete eine Anordnung, welche die US-Ministerien und Bundesbehörden verpflichtet, keine Papier-Trinkhalme mehr zu beschaffen und zu verwenden. Darüber hinaus sollen die Behörden eine nationale Strategie erarbeiten, um die Verwendung von Papier-Strohhalmen vollständig zu eliminieren. Trump plädiert für die Rückkehr zum Plastik, argumentiert aber, dass die Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt, insbesondere auf Haipopulationen, gering seien. Diese Position wird in wissenschaftlichen Kreisen jedoch stark hinterfragt





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

PLASTIK-STROHHALME USA DONALD TRUMP ÖKOLOGIE UMWELTVERTRIEBEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zurück zum Plastik: Trump sagt Papier-Strohhalmen Kampf anUmweltschützer bekämpfen Plastik-Strohhalme seit langem. Donald Trump setzt zur Gegenbewegung an. Und nennt teils kuriose Argumente dafür.

Weiterlesen »

„Sie gehen kaputt, sie explodieren“: Trump sagt Papier-Strohhalmen Kampf an und will zurück zum PlastikAus Umweltschutzgründen haben sich Papier-Strohhalme durchgesetzt. Doch aus Donald Trumps Sicht „funktionieren die Dinger nicht“. Er setzt zur Gegenbewegung an - und nennt skurrile Argumente dafür.

Weiterlesen »

Zurück zum Plastik: Trump sagt Papier-Strohhalmen Kampf anUmweltschützer bekämpfen Plastik-Strohhalme seit langem. Donald Trump setzt zur Gegenbewegung an. Und nennt teils kuriose Argumente dafür.

Weiterlesen »

Trump will zurück zum Plastik – Experte in einer Hinsicht überraschtPlastik oder Papier? Für Donald Trump ist die Sache zumindest mit Blick auf Strohhalme klar.

Weiterlesen »

Bei Markus Lanz: Journalist führt Grünen-Chefin mit internem Papier vorReporter enthüllte bei Lanz ein internes Grünen-Papier – und belegte: Es stimme nicht, dass sie nur Millionäre zur Kasse bitten wollen.

Weiterlesen »

Was ein internes BKA-Papier über den Magdeburg-Attentäter verrätDie Aufarbeitung des Anschlags von Magdeburg läuft. Zum Täter Taleb A. werden weitere Details bekannt. Immer wieder geriet er in Konflikte und bedrohte Menschen. Was dazu bisher bekannt ist.

Weiterlesen »