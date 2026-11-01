Donald Trump gestattet Flavio Bolsonaro USA-Aufenthalt: Politische Spannungen

US-Präsident Trump ermöglicht Flavio Bolsonaro unbegrenzten Aufenthalt in den USA. Dies belastet die Beziehungen zu Brasilien weiter, während Jair Bolsonaro im Gefängnis sitzt.

Donald Trump feierte anlässlich von Halloween seinen 80. Geburtstag in seinem Club Mar-a-Lago in Florida. Während der Feierlichkeiten machte der US-Präsident eine Ankündigung, die besonders in Brasilien auf großes Aufmerksamkeitsinteresse stößt. Laut Trump kann der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flavio Bolsonaro vorerst unbegrenzt in den Vereinigten Staaten bleiben.

Asylrecht für den unterlegenen Kandidaten

Flavio Bolsonaro hatte die Präsidentschaftswahl in Brasilien gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva verloren. Lula ist 81 Jahre alt und gilt als fest etablierte politische Figur. Kurz nach der Wahl ordnete ein brasilianischer Richter an, dass Flavio Bolosaro seinen Reisepass abzugeben hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Die Polizei stufte ihn dabei als hohe Fluchtgefahr ein.

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Die Situation änderte sich nun durch die Äußerungen von Donald Trump. Er ließ deutlich wissen, dass er keine Einwände gegen einen längeren Aufenthalt von Flavio Bolsonaro auf US-Boden erhebt. Ein persönliches Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem brasilianischen Ex-Kandidaten ist jedoch derzeit nicht geplant. Trump betonte, er habe aktuell keine Pläne, mit ihm zu sprechen.

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Diplomatische Konflikte mit Brasiliens Regierung

Diese Entwicklung könnte die Beziehungen zwischen Washington und Brasília weiter belasten. Vor diesem Hintergrund sprach US-Außenminister Marco Rubio am Rande eines G20-Treffens in Atlanta mit dem brasilianischen Außenminister Mauro Vieira. Rubio erklärte dabei, die US-Regierung sei nicht direkt an den Schritten beteiligt gewesen, die zur Ausreise von Flavio Bolsonaro geführt hätten. Medienberichte deuten jedoch darauf hin, dass ein Mitarbeiter des Weißen Hauses bei der Organisation der Reise half.

Die Geschichte ist besonders sensibel, da Bolsonaros Familie stark in die brasilianische Politik verwickelt ist. Sein Vater, der rechtsextreme Ex-Präsident Jair Bolsonaro, sitzt im Gefängnis. Er wird der Planung eines Putsches nach seiner Wahlniederlage im Jahr 2022 beschuldigt. Auch der heutige Präsident Lula war bereits inhaftiert. Er verbrachte in den Jahren 2018 und 2019 siebzehn Monate im Gefängnis, bevor das Verfahren wegen Korruptionsvorwürfen eingestellt wurde.