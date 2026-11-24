Berühmt wurde er als Bürgermeister, als Terroristen das World Trade Center in New York angriffen. Doch in den vergangenen Jahren machte Rudy Giuliani vor allem mit Skandalen von sich reden - und als Anwalt von Donald Trump. Der zeichnet ihn nun aus.

Berühmt wurde er als Bürgermeister, als Terroristen das World Trade Center in New York angriffen. Doch in den vergangenen Jahren machte Rudy Giuliani vor allem mit Skandalen von sich reden - und als Anwalt von Donald Trump.

Der zeichnet ihn nun aus. US-Präsident Donald Trump wird dem ehemaligen Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani, mit der Presidential Medal of Freedom auszeichnen. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Lautwird die Verleihung noch am Dienstag erfolgen.

Also read Donald Trump nennt Wladimir Putin Freund, Geheimdienstchef Jay Clayton klärt auf

Giuliani ist zudem ein langjähriger Anwalt Trumps. Die Auszeichnung ist neben der Congressional Gold Medal die höchste zivile Ehrung in den USA. Traditionell wird sie vom Präsidenten für herausragende Verdienste um das Land verliehen, wie NBC News weiter schreibt. Auch die deutschen Altkanzler Helmut Kohl und Angela Merkel erhielten die Presidential Medal of Freedom.

"Bürgermeister Rudy Giuliani ist ein engagierter Staatsdiener, dessen entschlossene Führung New York City und unsere Nation nachhaltig geprägt hat", erklärte demnach die Sprecherin des Weißen Hauses, Olivia Wales. Giuliani selbst erklärte, er fühle sich "geehrt und demütig", die Medaille zu erhalten. Bekannt ist Giuliani vor allem für seine Rolle als Bürgermeister während der Terror-Anschläge am 11. September 2001 auf die beiden Türme des World Trade Center in New York City.

Advertisement

Einerseits wurde ihm dabei Führungsstärke attestiert. Andererseits wurden ihm aber auch Versäumnisse beim Krisenmanagement vorgeworfen. Bedingungsloser Trump-Unterstützer Insgesamt absolvierte Giuliani von Januar 1994 bis Dezember 2001 zwei Amtszeiten als Bürgermeister der US-Metropole. Vor allem in seiner ersten Amtszeit wurde er mit seinem strikten Kurs zur Bekämpfung der Kriminalität in der Stadt bekannt.

Die eingeführten Maßnahmen, vor allem die starke Polizeipräsenz, riefen aber auch Kritik hervor. Danach bewarb sich Giuliani für die Kandidatur der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2008, zog sich jedoch nach einer Reihe von Misserfolgen frühzeitig aus dem Rennen zurück. Dafür unterstützte er später Donald Trump bei seiner Kandidatur zur Wahl 2016 - die der Republikaner gewann. Giuliani ist seitdem ein überzeugter Unterstützer Trumps - und arbeitete als sein persönlicher Anwalt.

Berühmt wurde ein bizarrer Auftritt Giulianis vor einer Gartenbaufirma, als er im Namen Trumps die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 anfocht, die der Demokrat Joe Biden gegen Trump gewonnen hatte. Giuliani verbreitete dabei zahlreiche Verschwörungsmythen. Infolge seines zweifelhaften Einsatzes und seiner Versuche, das reguläre Wahlergebnis zu kippen, verlor Giuliani die Anwaltszulassung im Bundesstaat New York und in Washington, D.C. Mehrfach wurde Giuliani wegen Wahlbeeinflussung angeklagt. Nach Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus wurde er begnadigt.