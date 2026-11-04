Donald Trump kritisiert Fox News und Bill de Blasio nach Midterms

Donald Trump äußert Ärger über Fox News und Bill de Blasio, verteidigt seine Wirtschaftsdaten und gratuliert den Demokraten zu den Midterms.

Donald Trump nutzte seine Plattform Truth Social, um einen scharfen Angriff auf den ehemaligen Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, zu führen. In seiner öffentlichen Tirade bezeichnete Trump de Blasio als Gast bei Fox News als jemanden, der dort "wie ein Verrückter" schimpfte und tobte. Der ehemalige US-Präsident beendete diesen Vorwurf mit den Worten "Gott segne Amerika".

Trump reagierte auf Fox-News-Interview

Der Zorn des Politikers wurde durch ein Interview mit dem Fox-News-Moderator Greg Gutfeld ausgelöst. Gutfeld las eine wütende SMS von Trump live im Fernsehen vor. Darin verglich Trump die aktuelle Wirtschaftslage mit der Vergangenheit. Er behauptete, die Benzinpreise seien niedriger als zu Zeiten von Joe Biden und Barack Obama, und erwähnte auch Fragen zur iranischen Atomwaffenpolitik.

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Kontroverse über Preise und Inflation

Trump verteidigte seine wirtschaftliche Bilanz direkt in der SMS. Er schrieb, dass die Preise "RASANT" sanken und die Inflation, die in den vergangenen drei Monaten bei 1,75 Prozent lag, ebenfalls sinke. Er bestritt zudem, von "Sleepy Joe" die schlimmsten Preise oder die höchste Inflation in der Geschichte geerbt zu haben, und versicherte, es werde keine nukleare Bedrohung durch den Iran geben.

Gewinn bei den Midterms und Gratulation

Trotz der scharfen Worte gegenüber dem Sender bot Trump Fox News ein Interview an. Nach der deutlichen Niederlage der Republikaner bei den Midterms gratulierte er den Demokraten zum Sieg. Er sagte in dem Gespräch: "Nun, ich sage Folgendes: Herzlichen Glückwunsch an die Demokraten." Dies geschah trotz der vorherigen Kritik an deren Kandidaten.

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Politische Rolle von Fox News

Fox News gilt als konservativer Sender und räumt dem Präsidenten wesentlich mehr Sendezeit ein als andere große US-Sender. Vor der Wahl hatte der Sender über demokratische Kandidaten in entscheidenden Senatsrennen überwiegend negativ berichtet. Diese Berichterstattung könnte Teil des Kontextes für die Reaktion von Trump auf Bill de Blasio sein.

Ausblick auf politische Konflikte

Die Interaktion zwischen Donald Trump und Greg Gutfeld zeigt die anhaltenden Spannungen innerhalb der konservativen Bewegung. Während Trump offiziell die demokratischen Sieger bei den Midterms begrüßt, bleibt seine Frustration über Medienberichterstattung und wirtschaftliche Bewertungen spürbar. Die Debatte um Inflation und Energiepreise wird wahrscheinlich weiterhin Themen der politischen Auseinandersetzung sein.