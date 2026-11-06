Donald Trump kündigt großen Deal mit Russland an

US-Präsident Donald Trump verkündet ein umfassendes Abkommen mit Moskau, das Europa betreffen soll. Nach Gesprächen in Brüssel und mit Jared Kushner stehen erste Dreiergespräche in Abu Dhabi an.

US-Präsident Donald Trump hat nach der massiven Wahlniederlage seiner Republikaner bei den US-Zwischenwahlen keine Bescheidenheit an den Tag gelegt. Stattdessen prophezeite er den Journalisten im Oval Office ein sehr großes Abkommen mit Russland, das weit über die Ukraine hinausgehen könnte. Trump betonte, dass dieses potenzielle Übereinkommen möglicherweise ganz Europa umfassen werde und alle Beteiligten begeistert sein würden.

Details zum angeblichen Russland-Deal

Trump sagte aus, dass er zuvor unangekündigt mit einem Berater des Kremls gesprochen hatte. Als Journalisten nach Einzelheiten fragten, wich er einer direkten Antwort aus, versprach aber eine große Übereinkunft. Der US-Präsident nannte das bevorstehende Ergebnis ein großes, schönes Abkommen, das das Ende der aktuellen Konflikte einleiten soll. Seine Aussagen folgten auf monatelange diplomatische Stagnation und wiederholte, unerfüllte Versprechen eines schnellen Friedens.

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Stakeholder-Positionen und diplomatische Initiativen

Trumps Schwiegersohn Jared Kushner klärte die Öffentlichkeit auf der Plattform X über weitere diplomatische Schritte auf. Er informierte über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern führten. Kushner bezeichnete zwei zentrale Themen als Grundlagen für einen dauerhaften Frieden. Dazu zählten Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur.

Kushner betonte, dass das Ziel darin bestehe, die Sicherheitsbedenken aller Seiten durch Vereinbarungen zu berücksichtigen. Diese Maßnahmen sollen das Risiko künftiger Konflikte signifikant verringern. Genauere Angaben zu den Inhalten dieser Sicherheitsgarantien machte er jedoch nicht. Aus Brüssel gab es nach den Gesprächen am Donnerstag zunächst keine offiziellen Veröffentlichungen zu den Inhalten.

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Konkrete nächste Schritte und Termine

Jared Kushner verwies in seiner Mitteilung auch auf geplante erste dreiseitige Gespräche. Diese sollen zwischen Vertretern aus Kyjiw, Moskau und Washington stattfinden und kommen Woche in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, zusammen. Die drei Seiten arbeiteten bereits an fundierten Vorschlägen, um die kommenden Verhandlungen so produktiv wie möglich zu gestalten. Diese Planung markiert einen wichtigen Schritt nach den letzten direkten Kontakten.

Im Dreierformat aus USA, Russland und Ukraine gab es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen. Davor hatten bereits zweimal Gespräche in Abu Dhabi stattgefunden. Diese neuen Treffen in Abu Dhabi sollen nun die Basis für konkrete Vereinbarungen legen, die Trump als notwendig für sein großes Abkommen ansieht.

Hintergrund der diplomatischen Bemühungen

Kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 hatte Trump angekündigt, den Ukraine-Krieg binnen eines Jahres zu beenden. Seit diesem Zeitpunkt hat der US-Präsident mindestens achtmal eine baldige Einigung versprochen. Allerdings ist es bis heute nie zu einer solchen Vereinbarung gekommen. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu seinen Versprechen im Wahlkampf.

Damals hatte Trump während des Wahlkampfs ein Kriegsende innerhalb von nur 24 Stunden in Aussicht gestellt. Die aktuelle Rhetorik deutet darauf hin, dass Trump trotz der politischen Rückschläge seiner Partei weiterhin einen starken außenpolitischen Fokus setzt. Die Welt beobachtet gespannt, ob die angekündigten Treffen in Abu Dhabi zu den von Trump geforderten Ergebnissen führen werden.