Donald Trump lanciert Meme-Coin und sorgt für Kritik

Donald Trump lancierte seinen eigenen Krypto-Coin, der von Kritikern als 'Pump-and-Dump'-Schema und potenziellem Werkzeug für Korruption gesehen wird.

Donald Trump hat kürzlich seinen eigenen Kryptowährung \'$TRUMP\', auf der Plattform Solana, gegründet. Seine Frau Melania folgte mit \'$MELANIA\'. Der TRUMP-Coin soll zunächst 200 Millionen Coins umfassen, die in drei Jahren auf 1.000 Millionen erhöht werden sollen. Etwa 80 Prozent des Coins gehören an Unternehmen, die mit der Trump-Organisation verbunden sind. Nach dem Launch gab es einen starken Anstieg des Marktwerts, der zeitweise bei fast 15 Milliarden US-Dollar lag.

Aktuell hat der Coin jedoch an Wert verloren und liegt bei rund 3,71 Milliarden US-Dollar. Der schnelle Aufstieg und der anschließende Rückgang des Memecoins lösten Kritik von Händlern und Experten aus. Finanzanalysten sehen in dem Vorgehen Anzeichen eines 'Pump-and-Dump'-Schemas, bei dem ein Coin künstlich aufgepumpt und der Preis in die Höhe getrieben wird, um ihn dann wieder zu verkaufen, bevor der Markt reagieren kann. Es wird auch befürchtet, dass der Coin zum Werkzeug für politische Korruption und Bestechung werden könnte. Der Ökonom Nouriel Roubini, bekannt als 'Dr. Doom', kritisiert die Meme-Coins scharf und bezeichnet sie als verwerflich. Laut Roubini gibt es massive Vetternwirtschaft und Interessenkonflikte. Er warnt, dass der Preis künstlich in die Höhe getrieben wird und die Einzelhändler am Ende die Verlierer sind. Roubini befürchtet eine 'große Blase' am Kryptomarkt, die auf die Meme-Coins folgt. Er prognostiziert eine weitere Deflation und die gleichen Zyklen, in denen die Leute am Höhepunkt kaufen, sich dann korrigieren und am Tiefpunkt verkaufen. Roubini warnt vor Verlusten und sieht in den Meme-Coins ein Beispiel für spekulative Anlageformen, die mit großen Risiken verbunden sind. Roubini sieht allerdings auch Positives in der Finanztechnologie, sprich: Innovationen, die tatsächlich positive Auswirkungen haben könnten.





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kryptowährung Meme-Coin Donald Trump Pump-And-Dump Krypto-Markt Blase Kritik Nouriel Roubini Innovation

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump Coin: Meme-Coin-Hype durch Donald Trump neu entfachtKurz vor seiner Amtseinführung hat der designierte US-Präsident Donald Trump den Meme-Coin-Hype mit seiner eigenen Kryptowährung neu entfacht. Am Wochenende launchte Trump kurzer Hand seine eigene Kryptowährung

Weiterlesen »

Donald Trump trumpft mit Trump-Coin: Meme-Coins als AnlageDer neue US-Präsident hat mit der Einführung des Trump-Coins einen neuen Hype am Markt für Kryptowährungen ausgelöst. Trump häufte mit der Aktion Milliarden an. Anleger hingegen sollten vorsichtig sein mit Meme-Coins. Aber was ist das überhaupt?

Weiterlesen »

Trump-Coin und Melania-Coin: Der Hype um Meme-CryptowährungenDonald Trump und seine Frau Melania haben mit eigenen Meme-Coins einen wahren Ansturm ausgelöst. Die Kryptowährungen stiegen innerhalb kürzester Zeit auf Milliardenwerte. Meme-Coins sind im Gegensatz zu Bitcoin keine Zahlungsmittel, sondern Sammlerstücke, die oft von Prominenten oder Internet-Trends inspiriert werden. Deutsche Anleger können diese Kryptowährungen bei lizenzierten Brokern und Börsen wie Binance oder Coinbase erwerben. Doch Vorsicht: Das Risiko ist hoch, da der Preis allein von Angebot und Nachfrage bestimmt wird.

Weiterlesen »

Meme-Coin TRUMP explodiert in Top 40: Neuer Krypto-Trend im Anmarsch?Anzeige / Werbung Der digitale Währungsmarkt erlebte in den letzten Tagen ein massives Comeback. Während Bitcoin bullisch über 103.000 US-Dollar konsolidiert und hier auch ein Ausflug auf das Allzeithoch

Weiterlesen »

Vom Krypto-Kritiker zum Unterstützer: Trump bringt eigenen Meme Coin auf den MarktDonald Trump hat eine eigene Kryptowährung eingeführt. Innerhalb weniger Stunden erreichte diese eine Milliardenbewertung.

Weiterlesen »

Für Anhänger und Unterstützer: Trump lanciert 'Meme-Coin' - der ist jetzt Milliarden wertDonald Trump sieht sich als selbsternannten 'Bitcoin-Präsidenten'. Kurz vor seiner Amtseinführung stellt er einen eigenen 'Meme-Coin' vor. Der Wert der ersten 200 Millionen Einheiten der digitalen Münze steigt innerhalb von wenigen Tagen auf 13 Milliarden Dollar.

Weiterlesen »