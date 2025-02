Donald Trump lässt Prinz Harry und Meghan in den USA

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass er keine Pläne verfolgt, Prinz Harry und Herzogin Meghan aus den USA auszuweisen, obwohl er in der Vergangenheit mehrfach Kritik an Meghan geübt hat. Trumps Entscheidung wird auf seine Beziehung zu König Charles III. zurückgeführt, die während Trumps erster Amtszeit als Präsident eng wurde. Charles und Trump sollen regelmäßig in Kontakt stehen und sich gegenseitig unterstützend Briefe geschrieben haben.

Donald Trump (78) hat kürzlich bekannt gegeben, dass er keine Pläne verfolgt, Prinz Harry (40) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (43) aus den USA auszuweisen. Diese Ankündigung überrascht, da der ehemalige US-Präsident in der Vergangenheit mehrfach Kritik an Meghan geübt hat. Gegenüber der New York Post erklärte er: „Ich werde das nicht tun. Ich werde ihn in Ruhe lassen. Er hat genug Probleme mit seiner Frau. Sie ist schrecklich.

“ Ein Insider berichtete außerdem, dass Trumps Entscheidung maßgeblich durch seine Beziehung zu König Charles III. (76) beeinflusst worden sei. Aus Respekt vor dem britischen Königshaus wolle er keine weiteren Schritte einleiten. Laut The Sun stecke hinter der Entscheidung die „warme“ Beziehung, die Trump und Charles während Trumps erster Präsidentschaft aufgebaut haben. Die beiden sollen regelmäßig in Kontakt stehen. Charles, bekannt für seine schriftlichen Botschaften, habe Trump nach einem Attentatsversuch sowie nach seiner erneuten Amtseinführung ermutigende Briefe und Glückwünsche geschickt. Trump revanchierte sich mit Genesungswünschen nach Charles' Krebsdiagnose im vergangenen Jahr und hob mehrfach hervor, wie sehr er den Monarchen schätze. Während eines Staatsbesuchs 2019 hatten Trump und seine Frau Melania (54) gemeinsam mit Charles und Königin Camilla (77) Tee im Londoner Clarence House getrunken, was als Grundstein für dieses ungewöhnliche Band gilt. Trumps Meinung zu Meghan ist hingegen seit Langem unverändert kritisch. Bereits 2016 bezeichnete die Herzogin von Sussex den damals angehenden Präsidenten in einem Interview als „spalterisch und frauenfeindlich“. Trump reagierte darauf öffentlich, indem er klarstellte, er sei „kein Fan“ von ihr und sie führe Harry „an der Nase herum“. Die Spannungen mit Meghan scheinen jedoch keinen negativen Einfluss auf Trumps Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Königsfamilie zu haben. Besonders König Charles und auch Prinz William (42), den Trump als „guten Mann“ lobte, scheinen von diesen Differenzen unberührt zu bleiben, was die transatlantischen Bande zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich weiterhin stärkt.





DONALD TRUMP PRINZ HARRY MEGHAN UK USA KING CHARLES RELATIONSHIPS POLITICS

