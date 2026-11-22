US-Präsident Donald Trump hat Wladimir Putin als Freund bezeichnet. Diese Aussage löst scharfe Kritik von Politikern und ukrainischen Vertretern aus, die vor einer Schwächung der Position gegen Russland warnen.

Der US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut als Freund bezeichnet und damit eine internationale Debatte entfacht. Auf seiner Plattform Truth Social teilte er ein Foto, das die beiden bei einem herzlichen Händedruck zeigt, überschrieben mit den Worten Mein Freund. Diese Geste wurde auch auf X verbreitet und stieß auf breite Kritik, da sie als Entschärfung der Beziehung zu Russland interpretiert wird.

Politische Reaktionen und scharfe Kritik

Senatoren der Republikanischen Partei und andere politische Akteure reagierten sofort auf die Äußerungen des US-Präsidenten. Senator Jim Banks aus Indiana forderte von Donald Trump eine klare Härte gegenüber feindlichen Nationen. Er betonte, der Präsident wisse, dass China und Russland keine Freunde der Vereinigten Staaten seien. Senator Rick Scott aus Florida bezeichnete Wladimir Putin direkt als Schurken und widersprach damit der freundschaftlichen Einordnung durch den Präsidenten.

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Auch auf Seiten der Ukraine gab es deutliche Worte. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte dem Sender CNN, dass Putin für die Ukraine und die meisten Menschen auf der Welt ein Killer sei. Er warnte, dass die Bezeichnung als Freund den Druck auf den Kremlchef verringern könnte. Selenskyj verwies zudem auf die vielen Zehntausende entführten Kinder und getöteten Zivilisten durch russische Truppen, was die Freundschaftsbezeichnung des US-Präsidenten in ein kritisches Licht rückt.

Weichzeichnung der eigenen Position

Als Donald Trump auf die Frage angesprochen wurde, ob er Wladimir Putin auch als Freund Amerikas betrachte, wich er der direkten Beantwortung aus. Er gab an, dass er in dieser spezifischen Frage keine Aussage treffen könne. Diese Ausweichmanöver wurden von Beobachtern als Zeichen dafür gewertet, dass der US-Präsident keine klaren Grenzen in seiner Rhetorik gegenüber dem russischen Machthaber ziehen möchte. Die Unschärfe dieser Position sorgt für Verwirrung in den diplomatischen Kreisen.

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Vergleich mit der Jalta-Konferenz

Neben der Freundschaftsbekundung sorgte auch ein weiterer Post auf Truth Social für Irritationen. Donald Trump teile eine Reihe von Bildern, darunter ein Dreierfoto von ihm, dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und Wladimir Putin. Er stellte dieses Foto neben ein historisches Bild der Jalta-Konferenz und nannte das Treffen größer als Jalta. Diese historische Referenz bezieht sich auf die Konferenz im Februar 1945, bei der Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill und Josef Stalin die Nachkriegsordnung aushandelten.

Der Vergleich mit der Jalta-Konferenz ist in der Ukraine und in Osteuropa hochumstritten. Dort steht dieses historische Treffen für die Aufteilung Europas und die Abriegelung Osteuropas vom Westen. Indem Donald Trump die aktuelle Zusammenarbeit mit den autoritären Führern Chinas und Russlands mit dieser historischen Konferenz vergleicht, signalisiert er eine neue geopolitische Ausrichtung. Wladimir Putin hatte diesen Vergleich zuvor ebenfalls aufgegriffen und die Bedeutung der Treffen hervorgehoben. Die Rhetorik des US-Präsidenten markiert damit einen deutlichen Bruch mit der bisherigen transatlantischen Politik.