Donald Trump bezeichnet Wladimir Putin öffentlich als Freund. CIA-Chef Jay Clayton korrigiert dies scharf: In der Ukraine sei der russische Präsident kein Freund Amerikas.

Der US- Geheimdienstchef Jay Clayton hat eine scharfe Klarstellung zu den wiederholten Freundschaftsbekundungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem russischen Staatschef Wladimir Putin abgegeben. In einem Interview mit ABC News betonte Clayton am Sonntag ausdrücklich, dass Putin in Bezug auf die USA und den Krieg in der Ukraine keineswegs als Freund wahrgenommen wird. Diese Äußerung markiert eine deutliche Distanzierung von der rhetorischen Linie des Präsidenten, der den Kreml-Chef regelmäßig als seinen persönlichen Verbündeten bezeichnet.

Kontrast zwischen Trumps Rhetorik und Clayton-Stance

Donald Trump hatte am Wochenende auf der Social-Media-Plattform Truth Social ein Foto veröffentlicht, das ihn bei der Begrüßung von Wladimir Putin auf dem APEC-Gipfeltreffen in der chinesischen Stadt Shenzhen zeigt. Auf dem Bild ist deutlich ein Händedruck zwischen den beiden Staatschefs zu erkennen. Trump begleitete das Foto mit der schriftlichen Aussage in Großbuchstaben: "Mein Freund". Diese Geste hatte international für Verwirrung und Kritik gesorgt, da sie im starken Kontrast zur offiziellen Haltung der USA steht. Jay Clayton, der seit Juli im Amt ist, wurde auf diese öffentliche Erklärung hin befragt und griff die Gelegenheit auf, um die Position der US-Regierung im Bereich der nationalen Sicherheit zu präzisieren. Er unterstrich, dass die Bezeichnung "Freund" aus strategischer und sicherheitspolitischer Sicht für die Situation in der Ukraine nicht zutreffend ist.

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Politische Reaktionen und innenpolitische Spannungen

Die Äußerungen von Donald Trump stießen nicht nur international, sondern auch innerhalb der US-amerikanischen Politik auf massive Ablehnung. Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, reagierte sofort auf X und nannte die Beziehungsbetonung peinlich und erbärmlich. Schumer verwies dabei auf die konkreten Verbrechen, die unter der Führung Putins begangen wurden, darunter die Verschleppung von Zehntausenden ukrainischen Kindern und gezielte Angriffe auf zivile Infrastrukturen. Auch die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen zog auf der Sendung MS NOW eine harte Sprache und bezeichnete den russischen Präsidenten als Kriegsverbrecher. Überraschend laut wurde die Kritik jedoch auch von republikanischer Seite. Der republikanische Senator Rick Scott distanzierte sich klar von Trumps Sichtweise und charakterisierte Wladimir Putin explizit als Schurken. Diese breite Ablehnung aus beiden politischen Lagern unterstreicht die Polarität, die durch die persönlichen Bekundungen des Präsidenten entstanden ist.

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Strategische Einordnung durch den Geheimdienstchef

Trotz der scharfen Worte zu Putins Haltung gegenüber den USA versuchte Jay Clayton, den Präsidenten in einem spezifischen Kontext zu verteidigen. Der Moderator von ABC News, Jonathan Karl, fragte Clayton direkt nach der Freundschaftsbekundung. Clayton argumentierte, dass das Treffen in Shenzhen ein historisches Ereignis war, bei dem die Führer der drei größten Atommächte - USA, Russland und China - zusammenkamen. An diesem Tisch diskutierten Donald Trump, Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping vor allem die Vermeidung einer nuklearen Eskalation. In diesem hochsensiblen diplomatischen Rahmen sei die Verwendung des Wortes "Freund" aus der Perspektive der Führungsebene als angemessen erachtet worden, um den Dialog aufrechtzuerhalten und die Gefahr eines atomaren Konflikts zu minimieren. Dies diente somit primär der Krisenprävention und nicht der Zurschaustellung einer politischen Allianz.

Diplomatischer Ausgleich und historische Bedeutung

Zusätzlich zu seiner Klarstellung gegenüber ABC News stellte sich Jay Clayton später bei CNN noch deutlicher hinter die außenpolitische Strategie von Donald Trump. Er betonte, dass er dem Präsidenten in der Außenpolitik vollkommen vertraue und dessen Fähigkeit würdige, die drei großen Atommächte trotz der angespannten geopolitischen Lage an einen Tisch zu bringen. Clayton nannte die Tatsache, dass sich die Mächte darauf verständigt haben, nicht weiter zu eskalieren und im Gespräch zu bleiben, bemerkenswert und historisch. Dieser diplomatische Erfolg sei in einer äußerst schwierigen Zeit von großer Bedeutung. Allerdings gab der Geheimdienstchef auch hier keine Nuance auf: Solange der Krieg gegen die Ukraine andauert, kann von einer Freundschaft zwischen der Ukraine und Amerika oder den USA und Russland keine Rede sein. Diese Differenzierung zwischen taktischer Diplomatie und strategischer Feindseligkeit bleibt der zentrale Punkt der aktuellen Debatte.