Donald Trump plant NBA-Finalspielbesuch, kritisiert Ticketpreise

Der amtierende US-Präsident Donald Trump plant einen Besuch bei einem NBA-Finalspiel in der kommenden Woche. Er kritisiert jedoch die hohen Ticketpreise für Fans.

Ein historischer Moment: Donald Trump (79) plant als erster amtierender US-Präsident einen Besuch bei einem NBA - Finalspiel in der kommenden Woche. Dass die Karten für Normalverdiener unbezahlbar sind, scheint den Republikaner nicht zu interessieren.

Seine Worte sind ein Schlag ins Gesicht für viele. Die New York Knicks versetzen die ganze Stadt in einen Freudentaumel! Erstmals seit 1999 hat es das Team wieder ins NBA-Finale geschafft. Doch die Ticketpreise explodieren.

Als man ihn auf den Preis von 8.000 US-Dollar (rund 6.900 Euro) für die billigste Eintrittskarte im Madison Square Garden ansprach, hatte Trump eine zynische Reaktion parat. Sein Tipp für Fans ohne das nötige Kleingeld ist an Kälte kaum zu überbieten.

"Die können das im Fernsehen anschauen. Das ist halbwegs kostenlos", sagte Trump. Und legte nach: "So läuft es im Leben. Wenn das Team kein großer Erfolg wäre, könnte man einfacher hingehen.

" Ein echter Schockmoment für unzählige Basketball-Begeisterte. Der amtierende Präsident ist bekennender Anhänger der New York Knicks und erhielt eine persönliche Einladung von James Dolan, dem Besitzer des Teams.

"Die Antwort ist ja, er hat mich eingeladen, ich gehe hin", bestätigte Trump gegenüber Reportern in Washington. Er visiere Spiel drei am kommenden Montag an, könne sich aber auch einen Besuch bei Spiel vier zwei Tage später vorstellen.

"Vielleicht mache ich beides", erklärte Trump. Unterdessen sorgt die Mannschaft selbst für Aufsehen: Für das erste Heimspiel gegen die San Antonio Spurs werden zwei Plätze direkt am Spielfeldrand versteigert. Das Höchstgebot kletterte bereits kurz nach Auktionsbeginn auf eine schwindelerregende halbe Million US-Dollar. Gebote sind noch bis zum Vortag der Partie möglich. Der gesamte Erlös aus der Aktion kommt einer Stiftung zugute. (dpa/red





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