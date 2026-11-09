Donald Trump plant Ukraine-Frieden mit Gebietsabtretung an Russland

Donald Trump kündigt Ukraine-Friedensplan an, der Gebietsabtretungen an Russland vorsieht. Der US-Präsident sieht Konflikte zwischen Putin und Selenskyj als Hauptproblem.

US-Präsident Donald Trump äußerte in einem Interview mit der Sendung <60 Minutes seine Überzeugung, den anhaltenden Krieg in der Ukraine bald beenden zu können. Er räumte dabei ein, dass die Ukraine im Rahmen eines Friedensabkommens wahrscheinlich Gebietsverluste an den Aggressor Russland hinnehmen muss. Trump betonte, dass das Land am Ende eine etwas andere territoriale Form haben werde.

Trump hofft auf baldigen Kriegsende

Donald Trump ging in seinem Gespräch mit CBS nicht auf die genauen Details eines geplanten Friedensplans ein, doch seine Aussage zur territorialen Integrität der Ukraine ist klar. Der US-Präsident, der aktuell 80 Jahre alt ist, signalisierte seine Zuversicht, dass eine Einigung erzielt werden kann. Er vertrat die Ansicht, dass die Ukraine sich einer Veränderung ihrer Grenzen stellen muss, um den Konflikt zu beenden.

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Die ukrainische Seite hat über Jahre hinweg ihre Gesprächsbereitschaft für diplomatische Lösungen zum Ausdruck gebracht. Aus dem russischen Kreml kamen jedoch bisher nur leere Zusicherungen ohne konkrete Handlungen. Trotz dieser Erfahrung vertraut Donald Trump darauf, dass der russische Präsident Wladimir Putin keine Zeitstrategien anwendet, um Verhandlungen zu verzögern.

Persönliche Konflikte als Friedenshemmnis

Trump identifiziert den persönlichen Hass zwischen den beiden Staatschefs als das größte Hindernis für einen dauerhaften Frieden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist 48 Jahre alt. Trump bezweifelt, dass Wladimir Putin ihn bei zukünftigen Gesprächen absichtlich hinhalten wird. Der US-Präsident verteidigte harsche Rhetorik gegen Russland damit, dass niemand härter mit dem Kreml umgegangen sei als er selbst.

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Auf den Vorwurf, der Hass zwischen Selenskyj und Putin sei angesichts des russischen Überfalls verständlich, reagierte Donald Trump abweichend. Er räumte zwar ein, dass die Gefühle berechtigt seien, verwies aber darauf, dass Russland beim ersten Treffen der Staatschefs sehr respektlos behandelt worden sei. Diese persönliche Dynamik zwischen den Führungspersonen sieht er als zentralen Blocker für diplomatische Durchbrüche.

Territoriale Forderungen beider Seiten

Russland beansprucht die seit Beginn des Überfalls besetzten Gebiete im Osten der Ukraine vehement. Der Kreml fordert zudem die Kontrolle über den bislang von Kiew kontrollierten Teil der Region Donbass. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Halbinsel Krim, die bereits im Jahr 2014 annektiert wurde und die Russland dauerhaft behalten will.

Im direkten Gegensatz dazu pocht die Ukraine auf ihre volle territoriale Integrität. Kiew lehnt jede Form von Gebietsabtretungen ab und sieht die Wiederherstellung der Grenzen von 1991 als nationales Ziel. Diese fundamental unterschiedlichen Positionen erschweren diplomatische Lösungen erheblich, da beide Seiten unverzichtbare strategische und symbolische Ziele vertreten.

Kritik an bisherigen Ergebnissen

Donald Trump verspricht seit Beginn seiner zweiten Amtszeit wiederholt ein schnelles Ende des Kriegs. Noch vor seinem Amtsantritt behauptete er sogar, den Konflikt innerhalb der ersten 24 Stunden beenden zu wollen. Seine Wiederwahl und die daraus resultierende Machtübernahme haben jedoch zu keinen nennenswerten Durchbrüchen in der aktuellen Kriegssituation geführt.

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Trotz der rhetorischen Versprechungen hat sich an der militärischen Lage praktisch wenig verändert. Wladimir Putin setzt seine Strategie fort und überzieht die Ukraine Nacht für Nacht mit Raketen- und Drohnenangriffen. Der Terror gegen die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung bleibt ein zentrales Element der russischen Kriegsführung, während die Versprechen des US-Präsidenten bisher nicht in konkrete territorialen Gewinne für die Ukraine mündeten.