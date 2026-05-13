Donald Trump provoziert Annexions-Fantasien: Venezuela könnte US-Bundesstaat werden

US-Präsident Donald Trump hat erneut mit Annexions-Fantasien provoziert. Er veröffentlichte eine Karte von Venezuela, die komplett im Design der US-Flagge ist. Er schrieb nur einen Satz: "51. Bundesstaat". Venezuela könnte damit zum 51. US-Bundesstaat werden. Die geschäftsführende Präsidentin Venezuelas, Delcy Rodríguez, wies die Aussagen scharf zurück.

Donald Trump (79) provoziert erneut mit Annexions-Fantasien : Der US-Präsident veröffentlichte auf seiner Plattform "Truth Social" eine Karte von Venezuela - komplett im Design der US-Flagge.

Darüber steht nur ein Satz: "51. Bundesstaat". Damit spielt Trump offen mit der Idee, das südamerikanische Land zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen. Bereits am Montag hatte Trump in einem Telefonat mit einem Journalisten des US-Senders Fox News erklärt, er denke "ernsthaft" darüber nach,Venezuela zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen.

Die geschäftsführende Präsidentin Venezuelas, Delcy Rodríguez (56), wies die Aussagen scharf zurück. Venezuela sei "keine Kolonie" und werde seine "Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit" verteidigen. Gleichzeitig betonte sie aber, dass Caracas weiter auf diplomatische Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten steht. Gleichzeitig gab es Ärger um Aktivitäten seiner Söhne: Donald Trump Jr. und Eric Trump hatten im vergangenen Sommer das goldene "vorgestellt", ab August sollte es verkauft werden.

Aber: Schon bei der Präsentation gab es nur Fotos statt Geräte. Dennoch bestellten rund 590.000 Menschen das Gerät vor und. Noch immer gibt es das Gerät nicht, dafür wurde jetzt laut Medienberichten offenbar das Kleingedruckte in den Verträgen angepasst: Das Unternehmen soll nun keiner Lieferpflicht mehr unterliegen. Heißt: Die Trump-Söhne haben 59 Millionen Dollar kassiert, aber ob und wann die Telefone geliefert werden, ist unklar





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