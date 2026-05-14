Donald Trump's controversial statement on Iran and financial crisis

US President Donald Trump's statement on the financial situation of Americans and Iran negotiations sparked controversy and criticism. The statement was seen as a political admission and a shift in focus from the American people to power, war, and self-interest.

US-Präsident Donald Trump (79) spricht vor dem Abflug nach China auf dem Südrasen des Weißen Hauses in Washington mit Reportern, bevor er in den Hubschrauber "Marine One" steigt: "An das denke ich nicht ...

". Es ist ein Satz, den Donald Trump (79) nicht so einfach abschütteln kann! Der US-Präsident wollte vor dem Abflug zum Staatsgipfel nach Peking eigentlich seine Ziele für das Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping (72) erläutern. Da fragte ihn eine Reporterin, während im Hintergrund die Rotorblätter des Helikopters dröhnten: "Inwieweit treibt Sie die finanzielle Lage der Amerikaner bei den Iran-Verhandlungen an?

". Diese Gespräche scheiterten zuletzt. Der Krieg steckt samt brüchigem Waffenstillstand in einem Patt. Die wichtige Ölroute durch die Straße von Hormus bleibt weiter blockiert.

"Nicht einmal ein kleines bisschen", begann seine Antwort. Er legte nach: "Das Einzige, was zählt, wenn ich über Iran spreche: Sie dürfen keine Atomwaffe haben.

". Dann der Satz, der Washington erzittern ließ: "Ich denke nicht an die finanzielle Lage der Amerikaner!

" Das am 8. Mai 2026 aufgenommene Foto zeigt Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden des Iran: Benzinpreise sind wegen der Sperre stark gestiegen. Die Aussage löste ein politisches Erdbeben aus! Denn sie platzte mitten in die Kostenkrise.

Benzinpreise und Supermarktpreise steigen wegen des Irankrieges rasant. Die Inflation kletterte im April auf 3,8 Prozent. Für die Opposition war Trumps Aussage ein "Geschenk für die demokratische Wahlwerbung", wie Parteistrategen spotteten. Trump sage ganz offen, dass ihm die finanzielle Lage der Amerikaner egal sei, trat Demokraten-Senator Chuck Schumer (75) nach: "Genau das zeigt, wie abgehoben diese Regierung ist!

". Hohe Spritpreise an einer Mobil-Tankstelle in Pasadena (Kalifornien) am 11. Mai 2026: Präsident Donald Trump will angesichts steigender Benzinpreise und des anhaltenden Iran-Krieges die nationale Benzinsteuer aussetzen. Die "New Republic" nannte den Sager sogar ein "politisches Geständnis".

Trump habe laut ausgesprochen, was ihm Kritiker seit Langem vorwerfen: Statt an normale Familien denke er an Macht, Krieg und die eigene Inszenierung. Das Drama illustriert jedenfalls sein Dilemma: Er wurde 2024 mit dem Versprechen niedriger Lebenshaltungskosten nach dem Inflationsfiasko der Biden-Jahre gewählt. Jetzt treibt er die Preise selbst an – mit einem Irankrieg, den die meisten Amerikaner ablehnen. Für Trump ist das Gift in den Umfragen!

Laut einer Berechnung des Schnitts der Top-Erhebungen durch Umfrageguru Nate Silver (48) sackte die Zustimmung für Trumps Amtsführung auf 38,5 Prozent ab. 58,1 Prozent lehnen sie ab. Es sind die tiefsten Werte seiner zweiten Amtszeit. Vizepräsident JD Vance (41) versuchte, die politische Bombe zu entschärfen. Erfolglos.

Er behauptete, Trump habe das so nicht gesagt – jedenfalls keinesfalls so gemeint. Bei den Republikanern schrillen derweil die Alarmglocken. Sie fürchten bei den Kongresswahlen im November den Verlust ihrer Mehrheiten in beiden Kammern. Steigende Benzinpreise, Kriegsmüdigkeit und Trumps schwache Umfragewerte ziehen die Partei nach unten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Iran Negotiations Financial Crisis Oil Route Inflation Gas Prices Election Congress Republican Party Chuck Schumer JD Vance Nate Silver

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Krieg im Liveticker: +++ 21:10 Iran: USA wollen unsere vollständige Kapitulation +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Read more »

Live-Ticker Iran: US-Senator traut Pakistan nicht als Vermittler im Iran-KriegIsrael und die USA setzen die Luftangriffe auf den Iran aus. Doch die Folgen des Krieges sind längst global zu spüren. Wie geht es im Nahen Osten weiter? Die aktuelle Lage.

Read more »

Iran-Krieg im Liveticker: +++ 03:36 Trump: Wirtschaftliche Folgen spielen bei Iran-Entscheidungen keine Rolle +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Read more »

Iran-Krieg im Liveticker: +++ 11:41 Trump und Xi: Iran darf Straße von Hormus nicht kontrollieren +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Read more »